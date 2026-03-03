  1. Privatkunden
Ministerin im Kreuzverhör Noem verteidigt Abschiebepolitik nach Todesschüssen auf US-Bürger

dpa

3.3.2026 - 21:53

Heimatschutzministerin Kristi Noem wird vor ihrer Anhörung vor dem Justizausschuss des US-Senats vereidigt.
Heimatschutzministerin Kristi Noem wird vor ihrer Anhörung vor dem Justizausschuss des US-Senats vereidigt.
Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Die beiden Fälle der getöteten Demonstranten lösten starken Widerspruch gegen die Art und Weise aus, wie die US-Regierung ihre Massenabschiebungsagenda vollstreckt. Zum ersten Mal steht die zuständige Ministerin dazu im Kongress Rede und Antwort.

,

DPA, Redaktion blue News

03.03.2026, 21:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Heimatschutzministerin Kristi Noem hat nach den tödlichen Schüsse auf zwei Demonstranten in Minneapolis vor dem Kongress ausgesagt.
  • Bei ihrem Auftritt im Kapitol verteidigte Noem die Behandlung von Migranten bei Vollstreckungseinsätzen.
  • Der demokratische Senator Dick Durbin war Noem vor, unter ihrer Führung habe das Heimatschutzministerium weder einen «moralischen Kompass» noch «Respekt für die Rechtsstaatlichkeit».
Mehr anzeigen

US-Heimatschutzministerin Kristi Noem hat in einer Aussage vor dem Senat Aktivisten für aus dem Ruder gelaufene Einsätze von Bundesbeamten in Minneapolis verantwortlich gemacht. Es war der erste Auftritt der Ministerin im Kongress, seit Bundesbeamte, die damit beauftragt waren, die Abschiebepolitik von US-Präsident Donald Trump umzusetzen, in der Grossstadt im Januar zwei US-Bürger erschossen hatten. Die beiden Fälle lösten starken Widerspruch gegen die Art und Weise aus, wie die Regierung ihre Massenabschiebungsagenda vollstreckt.

Das Vorgehen von Noems Ministerium führte im Kongress zu einer Haushaltsblockade, die noch immer ungelöst erscheint, wenngleich die Finanzierung der Abschiebepolitik mit einem Ausgabengesetz zunächst gesichert wurde.

37-Jährige in Minneapolis getötet. Dieses neue Video soll den ICE-Agenten entlasten, sorgt jedoch für weiteren Wirbel

37-Jährige in Minneapolis getötetDieses neue Video soll den ICE-Agenten entlasten, sorgt jedoch für weiteren Wirbel

Bei ihrem Auftritt im Kapitol am Dienstag verteidigte Noem die Behandlung von Migranten bei Vollstreckungseinsätzen. Aktivisten und anderen warf sie Angriffe auf Beamte vor. Den Demokraten im Kongress warf sie vor, eine Einigung auf ein Budget für ihr Ministerium zu verweigern. Dies sei rücksichtslos, unnötig und untergrabe die Sicherheit des Landes, sagte Noem. Es schade den Frauen und Männern, die für das Ministerium arbeiteten, und auch ihren Familien.

Demokratischer Senator hakt nach

Der demokratische Senator Dick Durbin hakte mehrfach bei Noem zu Äusserungen nach, mit denen sie die beiden getöteten US-Bürger in Minneapolis gleich nach deren Tod als Angreifer dargestellt und selbst für ihr Schicksal verantwortlich gemacht hatte.

Er forderte Noem auf, sich zu entschuldigen. «Sie und Ihre Behörde haben sich beeilt, diese Opfer als – Zitat – inländische Terroristen zu brandmarken», sagte Durbin. Es gebe ausreichend Videobeweise und Aussagen von Augenzeugen, um zu belegen, dass dies falsch sei. «Ihre Äusserungen haben diesen Familien unermesslichen Schmerz zugefügt.»

Sogar Waffenlobby ist entrüstet. Zehn Schüsse, ein Toter – Analyse des aktuellsten Dramas in Minneapolis

Sogar Waffenlobby ist entrüstetZehn Schüsse, ein Toter – Analyse des aktuellsten Dramas in Minneapolis

Noem erklärte, sie habe sich auf Informationen von Menschen vor Ort verlassen. Für das Chaos, auf das die Bundesbeamten dort getroffen seien, seien «gewalttätige Demonstranten» verantwortlich.

Für Mittwoch wurde eine weitere Aussage Noems vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses erwartet.

Essenslieferant flieht vor ICE-Agenten – Video geht viral﻿

Essenslieferant flieht vor ICE-Agenten – Video geht viral﻿

Die Strassen von Chicago wurden Schauplatz einer bizarren Szene, die mittlerweile Millionen von Menschen online gesehen haben: Ein Essenskurier auf dem Fahrrad wurde von Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE und der Polizei verfolgt – und entkam.

29.09.2025

