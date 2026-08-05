Die Ukraine hat immer grössere Probleme, russische Angriffe mit ballistischen Raketen abzuwehren. Jetzt plant Nordkorea wohl, eine Raketeneinheit in Westrussland zu stationieren.

Darum geht’s Die Stationierung einer Raketeneinheit aus Nordkorea in Russland verstärkt die Probleme in der Ukraine.

Kiew ist durch einen Mangel an modernen Flugabwehrsystemen nicht in der Lage, Angriffe mit ballistischen Raketen abzuwehren.

Russland und Nordkorea bauen ihre enge militärische Zusammenarbeit immer weiter aus. Zusammenfassung erstellt mit

Die russischen Angriffe auf die Region Kiew verschärfen sich immer weiter, in der letzten Nacht sind mindestens 15 Menschen getötet worden, 27 weitere Menschen wurden verletzt. Während die Ukraine mit ihrer Drohnenabwehr immer noch sehr erfolgreich ist, zeigt sich eine gravierende Schwachstelle – es herrscht ein Mangel an modernen Flugabwehrsystemen, um den verstärkten russischen Einsatz ballistischer Raketen abzuwehren.

Immer wieder fordert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Patriot-Systeme und besonders Raketen von den Verbündeten. Bisher mit wenig Erfolg, denn nach Medienberichten sollen sich auch die Waffenarsenale der USA durch den Krieg mit dem Iran geleert haben. Die europäischen Verbündeten scheinen ebenfalls nicht in der Lage zu sein, eine grössere Menge an Patriot-Raketen liefern zu können.

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Und die Situation dürfte sich weiter zuspitzen, denn wie Andrij Tschernjak vom ukrainischen Militärgeheimdienst meldet, stationiert Nordkorea jetzt eine Einheit mit 120 ballistischen Raketen und ungefähr 90 Soldaten in der westrussischen Region Woronesch.

North Korea started deploying a missile unit of around 90 personnel and is preparing to transfer 120 ballistic missiles to be launched at Ukraine - Reuters.



Russia plans to integrate the unit into its 112th Missile Brigade and equip it with up to 120 ballistic missiles and six… pic.twitter.com/ETEkbhzxda — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 5, 2026

Nach Angaben von Selenskyj hat Russland schon bei einem schweren Luftangriff letzte Woche auf Raduschne bei Krywyj Rih erstmals seit längerer Zeit wieder eine Rakete aus Nordkorea eingesetzt, sechs Mitglieder einer Familie wurden dabei getötet. «Natürlich wird es noch Untersuchungen geben, alles wird überprüft werden, aber nach derzeitigem Stand handelt es sich um eine nordkoreanische ballistische Rakete», erklärte Selenskyj in einer Videoansprache aus Kiew.

Gegenseitiger Beistand vereinbart

Seit 2024 haben Russland und das isolierte kommunistische Nordkorea eine enge militärische Zusammenarbeit mit gegenseitigem Beistand vereinbart. Nach Erkenntnissen der Ukraine und westlicher Geheimdienste hat Nordkorea im Zuge dieser Vereinbarung ballistische Raketen, Artilleriegeschütze, Raketenwerfer und Munition an Moskau geliefert, tausende nordkoreanische Soldaten sollen immer noch in der Region Kursk stationiert sein.

Beim sogenannten «dritten strategischen Dialog» Ende Juli haben Russland und Nordkorea erneut beschlossen, ihre bilaterale Zusammenarbeit auszubauen und zu beschleunigen, berichtete Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Nordkorea erklärte seine «unveränderte Unterstützung für sämtliche innen- und aussenpolitische Massnahmen» Russlands, die darauf abzielten, «die eigentliche Ursache des Ukraine-Konflikts zu beseitigen».