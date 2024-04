Der Matterhorn-Blitz im Europa-Park ist evakuiert worden.

Am Mittwoch stand die «Atlantica SuperSplash» still – und am Donnerstag muss der «Matterhorn-Blitz» evakuiert werden.

aru Alex Rudolf

Der «Matterhorn-Blitz» im Freizeitpark in Rust steht still.

Zu den Gründen ist noch nichts bekannt.

Zu den Gründen ist noch nichts bekannt.

Der Matterhorn-Blitz im Freizeitpark in Rust steht still.

Dies berichten Besucher*innen des Europa-Parks dem «Blick». «Personen werden aus den Wagen evakuiert», sagt einer von ihnen zu der Zeitung.

+++ Mehr folgt +++