Ohne Winterreifen in den Urlaub? Bis zu 5 000 Euro Strafe in Österreich Ohne Winterreifen nach Österreich? Das kann auf schneebedeckten Strassen nicht nur gefährlich, sondern auch teuer werden. Bis zu 5000 Euro beträgt die Busse, die Autofahrer*innen ohne saisongerechte Bereifung droht. 01.12.2023

Wer in Österreich ohne Winterreifen auf Schnee fährt, kann mit bis zu 5000 Euro gebüsst werden. In der Schweiz können die falschen Pneus vor allem bei einem Unfall teuer werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Österreich büsst Autofahrende, die bei winterlichen Verhältnissen ohne Winterreifen auf öffentlichen Strassen unterwegs sind, mit bis zu 5000 Euro.

In der Schweiz drohen Bussen, wenn jemand wegen ungenügender Bereifung den Verkehr behindert oder einen Unfall verursacht.

In der Schweiz kann zudem die Versicherung ihre Leistungen kürzen, wenn jemand ohne Winterreifen auf Schnee oder Eis einen Unfall verursacht. Mehr anzeigen

Österreich-Reisende aufgepasst! Wer auf verschneiter Strasse mit Sommerreifen erwischt wird, kann mit bis zu 5000 Euro gebüsst werden. Wobei es natürlich auch abgesehen von diesen finanziellen Folgen gar nicht ratsam ist, ohne ausreichende Bereifung auf winterlichen Strassen Auto zu fahren.

Auch die Schweiz kennt Bussen wegen ungenügender Bereifung. Diese beträgt vergleichsweise günstige 100 Franken.

Jedoch kannst du auch gebüsst werden, wenn du wegen eines nicht den Strassenverhältnissen angepassten Fahrzeugs den Verkehr behinderst oder einen Unfall verursachst. Laut einem Bericht des «Blick» reicht es schon, das Auto offensichtlich nicht mehr kontrollieren zu können, also beispielsweise eine verschneite abschüssige Strasse hinunter zu schlittern.

Und schliesslich kann deine Versicherung ihre Leistungen kürzen, wenn du mit ungenügender Bereifung einen Unfall verursachst. Es empfiehlt sich also in jedem Fall sowohl in der Schweiz als auch in Österreich, rechtzeitig die Winterreifen aufzuziehen.

