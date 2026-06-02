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«I can't breathe» Video von Polizeieinsatz mit sterbendem Studenten empört Briten

dpa

2.6.2026 - 22:35

Opfer festgenommen: Polizeifehler löst Rassismus-Debatte aus – Gallery
Opfer festgenommen: Polizeifehler löst Rassismus-Debatte aus – Gallery. Die Nachricht vom Tod des Studententen löste vor einer Polizeistation im südenglischen Southampton Krawalle aus.

Die Nachricht vom Tod des Studententen löste vor einer Polizeistation im südenglischen Southampton Krawalle aus.

Bild: AFP

Opfer festgenommen: Polizeifehler löst Rassismus-Debatte aus – Gallery. Bei einer Protestkundgebung nach dem Tod des Studenten gerieten Polizei und Demonstranten im südenglischen Southampton aneinander.

Bei einer Protestkundgebung nach dem Tod des Studenten gerieten Polizei und Demonstranten im südenglischen Southampton aneinander.

Bild: AFP

Opfer festgenommen: Polizeifehler löst Rassismus-Debatte aus – Gallery. Menschen protestieren im Juni 2026 vor der Polizeiwache in Southampton. Einer von ihnen hält ein Foto des 18-jährigen Henry Nowak in die Höhe, der im Dezember 2025 Opfer einer Messerattacke wurde.

Menschen protestieren im Juni 2026 vor der Polizeiwache in Southampton. Einer von ihnen hält ein Foto des 18-jährigen Henry Nowak in die Höhe, der im Dezember 2025 Opfer einer Messerattacke wurde.

Bild: KEYSTONE

Opfer festgenommen: Polizeifehler löst Rassismus-Debatte aus – Gallery. Der britischen Innenministerin Shabana Mahmood zufolge soll das Polizeiverhalten im Fall des erstochenen 18-Jährigen in Southampton innerhalb von drei Monaten untersucht werden. (Archivfoto)

Der britischen Innenministerin Shabana Mahmood zufolge soll das Polizeiverhalten im Fall des erstochenen 18-Jährigen in Southampton innerhalb von drei Monaten untersucht werden. (Archivfoto)

Bild: dpa

Opfer festgenommen: Polizeifehler löst Rassismus-Debatte aus – Gallery. Rechtspopulist Nigel Farage sieht einen umgekehrten George-Floyd-Moment gekommen. (Archivfoto)

Rechtspopulist Nigel Farage sieht einen umgekehrten George-Floyd-Moment gekommen. (Archivfoto)

Bild: dpa

Opfer festgenommen: Polizeifehler löst Rassismus-Debatte aus – Gallery. Der Rechtsextremist Tommy Robinson (Mitte) rief zu einer Demo vor dem Polizeihauptquartier in Southampton auf. (Archivfoto)

Der Rechtsextremist Tommy Robinson (Mitte) rief zu einer Demo vor dem Polizeihauptquartier in Southampton auf. (Archivfoto)

Bild: dpa

Opfer festgenommen: Polizeifehler löst Rassismus-Debatte aus – Gallery
Opfer festgenommen: Polizeifehler löst Rassismus-Debatte aus – Gallery. Die Nachricht vom Tod des Studententen löste vor einer Polizeistation im südenglischen Southampton Krawalle aus.

Die Nachricht vom Tod des Studententen löste vor einer Polizeistation im südenglischen Southampton Krawalle aus.

Bild: AFP

Opfer festgenommen: Polizeifehler löst Rassismus-Debatte aus – Gallery. Bei einer Protestkundgebung nach dem Tod des Studenten gerieten Polizei und Demonstranten im südenglischen Southampton aneinander.

Bei einer Protestkundgebung nach dem Tod des Studenten gerieten Polizei und Demonstranten im südenglischen Southampton aneinander.

Bild: AFP

Opfer festgenommen: Polizeifehler löst Rassismus-Debatte aus – Gallery. Menschen protestieren im Juni 2026 vor der Polizeiwache in Southampton. Einer von ihnen hält ein Foto des 18-jährigen Henry Nowak in die Höhe, der im Dezember 2025 Opfer einer Messerattacke wurde.

Menschen protestieren im Juni 2026 vor der Polizeiwache in Southampton. Einer von ihnen hält ein Foto des 18-jährigen Henry Nowak in die Höhe, der im Dezember 2025 Opfer einer Messerattacke wurde.

Bild: KEYSTONE

Opfer festgenommen: Polizeifehler löst Rassismus-Debatte aus – Gallery. Der britischen Innenministerin Shabana Mahmood zufolge soll das Polizeiverhalten im Fall des erstochenen 18-Jährigen in Southampton innerhalb von drei Monaten untersucht werden. (Archivfoto)

Der britischen Innenministerin Shabana Mahmood zufolge soll das Polizeiverhalten im Fall des erstochenen 18-Jährigen in Southampton innerhalb von drei Monaten untersucht werden. (Archivfoto)

Bild: dpa

Opfer festgenommen: Polizeifehler löst Rassismus-Debatte aus – Gallery. Rechtspopulist Nigel Farage sieht einen umgekehrten George-Floyd-Moment gekommen. (Archivfoto)

Rechtspopulist Nigel Farage sieht einen umgekehrten George-Floyd-Moment gekommen. (Archivfoto)

Bild: dpa

Opfer festgenommen: Polizeifehler löst Rassismus-Debatte aus – Gallery. Der Rechtsextremist Tommy Robinson (Mitte) rief zu einer Demo vor dem Polizeihauptquartier in Southampton auf. (Archivfoto)

Der Rechtsextremist Tommy Robinson (Mitte) rief zu einer Demo vor dem Polizeihauptquartier in Southampton auf. (Archivfoto)

Bild: dpa

In Grossbritannien schlägt der Fall eines niedergestochenen weissen Manns Wellen, der trotz tödlicher Verletzungen als vermeintlich rassistischer Täter festgenommen wurde. Steht ein Krawallsommer bevor?

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DPA, Agence France-Presse, Redaktion blue News

02.06.2026, 22:35

02.06.2026, 23:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Bodycam-Aufnahmen von einem Polizei-Einsatz nach einem Messerangriff in Southampton sorgen in Grossbritannien für Empörung.
  • Auf dem Video ist zu sehen, wie der 18-jährige Student Henry Nowak nach dem Angriff am Boden liegend stirbt - während die Polizisten ihm nicht helfen, sondern ihm stattdessen Handschellen angelegt haben.
  • Dabei ruft der Student mehrmals «I can't breathe» («Ich kann nicht atmen»).
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Ein schwerwiegender Polizeifehler in Grossbritannien hat zu einer Debatte über angeblichen umgekehrten Rassismus und rechte Stimmungsmache geführt. 

Hintergrund ist die Verurteilung eines 23-jährigen Mannes wegen Mordes in Southampton zu lebenslanger Haft. Der verurteilte Mann aus der Sikh-Gemeinschaft hatte im Dezember 2025 einen weissen 18-jährigen Studenten mit einem Messer tödlich verletzt, bevor er sich gegenüber der Polizei als Opfer eines rassistisch motivierten Angriffs darstellte. 

Der 18-jährige Student Henry Nowak war im Dezember 2025 auf dem Nachhauseweg von dem 23 Jahre alten Vickrum Digwa niedergestochen worden. Digwa gehört der Glaubensgemeinschaft der Sikh an. Als die Polizei am Tatort eintraf, belog Digwa die Beamten und erklärte, der Weisse Nowak habe ihn rassistisch beleidigt.

Auf den im Prozess gegen Digwa gezeigten Bodycam-Aufnahmen war zu sehen, wie die eintreffenden Polizisten dem Messer-Angreifer glaubten und dem schwer verletzten Opfer Handschellen anlegten. Zwar erklärte Nowak, dass auf ihn eingestochen worden war, doch die Polizisten antworteten: «Wo denn? Ich glaube das nicht!»

Wie in einem erschütternden Video einer Bodycam zu sehen ist, legen die Beamten dem sterbenden Mann Handschellen an, obwohl er mehrmals sagt, dass er niedergestochen wurde und nicht atmen kann. Ihm wird aber kein Glauben geschenkt. Er stirbt noch am Tatort. 

Berechtige Kritik oder Stimmungsmache?

Vonseiten rechter und konservativer Politiker wurden als Ursache für den krassen Fehler rasch die Bemühungen um Rassismusbekämpfung ausgemacht. Liberale und linke Politiker hingegen witterten rechte Stimmungsmache.

Nigel Farage, der rechtspopulistische Chef der Partei Reform UK, die derzeit die Umfragen in Grossbritannien anführt, sah einen umgekehrten George-Floyd-Moment gekommen. Der Fall des schwarzen Mannes, der in der US-Metropole Minneapolis durch Polizeigewalt zu Tode kam, war ein Schlüsselmoment in der Black-Lives-Matter-Bewegung. In einem Videoaufruf auf der Plattform X prangerte Farage eine angebliche Zweiklassenkultur an, «in der die Rechte und Privilegien weisser Menschen weniger zählen als die ethnischer Minderheiten».

Der liberaldemokratische Abgeordnete Max Wilkinson warf Farage daraufhin vor, «eine Tragödie dazu auszunutzen, um Gemeinschaften in Grossbritannien auseinanderzubringen». Das sei «spaltend, gefährlich und fundamental unbritisch», so Wilkinson.

Demonstranten attackieren Beamte bei Protestkundgebung

Bei einer Protestkundgebung nach dem Tod des Studenten in Polizeigewahrsam im südenglischen Southampton ist es zu Zusammenstössen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Mehrere Teilnehmer der Proteste bewarfen Beamte mit Flaschen, Steinen und Mülltonnen, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag berichtete. Die Demonstranten hatten sich vor einer Polizeiwache versammelt und wollten dann durch das Stadtzentrum ziehen, wurden aber von der Polizei aufgehalten.

In Southampton demonstrierten nach dem Tod des Studenten rund 1000 Teilnehmer auf einer Kundgebung.
In Southampton demonstrierten nach dem Tod des Studenten rund 1000 Teilnehmer auf einer Kundgebung.
Bild: AFP

Auf der Kundgebung mit rund tausend Teilnehmern sprach auch der bekannte rechtsextreme Aktivist Tommy Robinson. Er beschuldigte die Polizei, weisse Menschen «wie Bürger zweiter Klasse» zu behandeln.

Sorge vor neuem Krawallsommer

Premierminister Keir Starmer bezeichnete den Fall als «furchtbar und schockierend» und begrüsste eine angekündigte Untersuchung durch die Aufsichtsstelle für Polizeiverhalten IOPC. Er habe die Bodycam-Aufnahme gesehen, sagte er später in einer Videobotschaft und bezeichnete sie als «erschütternd». Als Vater eines 17-Jährigen sei ihm schlecht geworden beim Zusehen, so der Premier. Es gebe nun gewichtige Fragen zu beantworten, nicht zuletzt wie Rassismusvorwürfe die Entscheidungen in dem Fall beeinflusst hätten.

Innenministerin Shabana Mahmood sagte bei einer Debatte im Unterhaus, die Untersuchung solle innerhalb von drei Monaten abgeschlossen werden. Sie warnte jedoch davor, «dass dieser Mord dazu führt, dass Gemeinschaften aufeinander losgehen.» Ähnlich hatte sich auch der Vater des Opfers vor Gericht geäussert, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete: «Wir wollen nicht, dass sein Tod dazu benutzt wird, noch mehr Spaltung, Hass oder Spannung zu schaffen.»

In England formiert sich Widerstand. Tausende stellen sich nach Krawallen gegen Rechtsextreme

In England formiert sich WiderstandTausende stellen sich nach Krawallen gegen Rechtsextreme

Rechtsextremist Tommy Robinson rief hingegen in einem wütenden Video-Appell zu einem spontanen Protest vor dem Polizeihauptquartier in Southampton auf. Er weckte damit Befürchtungen vor einem neuen Krawallsommer. Robinson hatte eine unrühmliche Rolle beim Anheizen rassistischer Ausschreitungen im Sommer 2024 gespielt. Damals wurden England und Nordirland wochenlang von gewaltsamen Ausschreitungen erschüttert. Dem Aufruf folgten bis zum frühen Abend etwa 2000 Menschen, wie der britische Nachrichtensender Sky News berichtete.

Laut Mahmood musste bereits ein Polizist mit seiner Familie umziehen, weil er Morddrohungen erhalten hatte, nachdem er fälschlicherweise mit dem Vorfall in Verbindung gebracht worden war.

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