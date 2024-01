Paar zeigt auf Instagram Luxus-Leben – dann klicken die Handschellen

Britisches Betrüger-Paar lebt mit gestohlenen Kreditkarten luxuriöses Leben Sophie Bruyne und Ashley Singh haben über ein Jahr lang über 270'000 Franken ergaunert. Bild: Soziale Medien Das Paar hat dafür Kreditkarten aus Schliessfächern in Fitnessstudios gestohlen. Bild: Soziale Medien Auf Kosten ihrer Opfer gönnten sie sich einen Luxus-Lifestyle und teilten ihr pompöses Leben auf den sozialen Medien. Singh wurde nun zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Partnerin bekam 20 Monate in einer Jugendstrafanstalt. Bild: Soziale Medien Britisches Betrüger-Paar lebt mit gestohlenen Kreditkarten luxuriöses Leben Sophie Bruyne und Ashley Singh haben über ein Jahr lang über 270'000 Franken ergaunert. Bild: Soziale Medien Das Paar hat dafür Kreditkarten aus Schliessfächern in Fitnessstudios gestohlen. Bild: Soziale Medien Auf Kosten ihrer Opfer gönnten sie sich einen Luxus-Lifestyle und teilten ihr pompöses Leben auf den sozialen Medien. Singh wurde nun zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Partnerin bekam 20 Monate in einer Jugendstrafanstalt. Bild: Soziale Medien

Mit einer fiesen Masche stiehlt ein britisches Paar insgesamt über 270'000 Franken. Die Opfer: Besucher*innen von Fitnessstudios. Die beiden Diebe wurden kürzlich verurteilt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Über ein Jahr lang beklauten Ashley Singh und Sophie Bruyea Besucherinnen und Besucher von Fitnessstudios.

Während des Trainings durchsuchte das Paar die Schliessfächer ihrer insgesamt 18 Opfer und liess Kredit- sowie SIM-Karten mitgehen.

Insgesamt ergaunerten sich die beiden so rund 270'000 Franken.

Am 10. Januar standen Singh und Bruyea vor Gericht. Mehr anzeigen

Über 270'000 Franken ergaunerten sich Ashley Singh (39) und Sophie Bruyea (20) während eines Jahres. Das Paar bestahl Trainierende in Fitnessstudios. Während diese Sport machten, begaben sich die beiden auf Diebestour, bedienten sich an den Schliessfächern und holten sich so die grosse Beute.

In einer Mitteilung der Londoner Metropolitan Police heisst es: «Insgesamt wurden 18 Betrugsfälle gemeldet, davon 14 in der Region London, einer in Sussex, einer in Hertfordshire und zwei in Cambridgeshire.»

Das Paar ging aufs Ganze und schöpfte die Kreditkarten seiner Opfer bis aufs Äusserte aus. Singh und Bruyea häuften teure Gegenstände, wie Technik oder Designerklamotten, an und verkauften diese im Anschluss wieder. Mit den Einnahmen gönnten sie sich Luxusurlaub in Dubai oder an der Amalfiküste und schafften sich einen reinrassigen Hundewelpen an.

Polizei nimmt Diebespaar am Flughafen fest

Dabei schreckte das Paar nicht davor zurück, seinen neuen Luxus-Lifestyle auf Instagram zu teilen. Die Konten auf den sozialen Medien sind mittlerweile auf privat gestellt.

Am 27. Januar 2023 schnappte die Polizei das Paar aus Bromley am Gatwick Airport in London, wo sie Designerware im Wert von rund 2'000 Franken dabei hatten. Dies gelang nach umfassenden Ermittlungen, bei denen auch unzählige Überwachungskameras ausgewertet wurden. Ein örtlicher Beamter hätte das Treiben des Paares bemerkt, darin ein Muster erkannt und es dann den auf Wirtschaftskriminalität spezialisierten Ermittlern gemeldet, wie es in der Mitteilung der Londoner Polizei heisst.

Nachdem das Paar so ein Jahr lang unwissende Fitnessgängerinnen und -gänger ausnahm, hat sie am 10. Januar 2024 nun ihr Urteil erwartet: Singh wurde zu drei Jahren Haft verurteilt. Seine Partnerin bekam 20 Monate Haft in einer Jugendstrafanstalt. Ausserdem muss sie sich einem Rehabilitationsprogramm unterziehen und 120 Stunden unbezahlte Arbeit leisten.

«Hoffen, dass die Festnahme den Opfern Trost spendet»

Der Richter äusserte sich an der Verhandlung zu den Folgen für die Opfer. So hätten diese nicht nur grosse finanzielle Einbussen erlitten, sondern seien sie auch extremem Stress ausgesetzt gewesen und würden sich heute womöglich nicht mehr sicher in der Nähe von Fremden fühlen.

«Wir hoffen, dass die Festnahme der Täter den Opfern ein wenig Trost spendet», wird Luis Da Silva, Beamter im Bereich für Wirtschaftskriminalität, in der Meldung der Polizei zitiert. Man werde versuchen, einen Erlös aus den Straftaten einzuziehen, um so diejenigen zu entschädigen, die von der Masche des Diebespaars betroffen sind.