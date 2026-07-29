Pakistanische Streitkräfte haben in einer laufenden Anti-Terrormission im Westen des Landes nach eigenen Angaben erneut viele Mitglieder von Terrororganisationen eliminiert. In den Grenzgebieten zum Nachbarland Afghanistan seien zuletzt 32 Terroristen getötet worden, hiess es in einer offiziellen Stellungnahme.

Die Mission spielt sich in den Provinzen Beluchistan und Khyber Pakhtunkhwa ab, in denen Terrorgruppen wie die sogenannten pakistanischen Taliban (TTP) in der Vergangenheit Anschläge mit vielen Opfern verübt haben. In der Provinz Baluchistan spielt darüber hinaus die terroristische Separatistengruppe Balochistan Liberation Army (BLA) eine wichtige Rolle.

Pakistan wirft Afghanistan vor, die TTP zu unterstützen und fliegt immer wieder Luftangriffe im Nachbarland. Kabul weist die Vorwürfe zurück. Allein in diesem Jahr sind in Pakistan nach Angaben des South Asia Terrorism Portals mehr als 500 Zivilisten bei Anschlägen getötet worden.