In Pakistan sind bei einem Busunglück mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen und acht weitere verletzt worden.

Rettungskräfte und Freiwillige bedecken die Leichen der Opfer, nachdem ein überfüllter Personenbus in einer abgelegenen Gegend nahe der Grenze zwischen den Provinzen Belutschistan und Khyber Pakhtunkhwa im Südwesten Pakistans, von einer Autobahn in eine felsige Schlucht gestürzt war. Foto: Zain Ullah/AP/dpa

Wie ein Polizeibeamter der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte, kam der Bus in der Provinz Balochistan im Südwesten des Landes von der Strasse ab und stürzte in eine tiefe Schlucht.

Unter den Toten seien auch Kinder und Frauen, berichtete ein weiterer Polizeibeamter. Die Verletzten würden in einem lokalen Spital versorgt. Nach Polizeiangaben kam der Bus vermutlich wegen erhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Eine Untersuchung stehe noch aus.

Schlechte Strassen, schlecht gewartete Fahrzeuge und unzureichende Verkehrssicherheitsvorkehrungen führen laut Regierungsstatistiken jedes Jahr zu zahlreichen Unfällen in Pakistan, bei denen Tausende Menschen ums Leben kommen.