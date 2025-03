Fastenzeit im Gazastreifen: Palästinenser feiern zwischen Trümmern Ramadan Trotz massiver Zerstörungen und existentieller Not begehen Palästinenser im Gazastreifen den Ramadan. An langen Tischen frühstücken sie gemeinsam – inmitten zerstörter Häuser – in der Hoffnung auf ein Stück Normalität. 05.03.2025

Trotz massiver Zerstörungen und existentieller Not begehen Palästinenser im Gazastreifen den Ramadan. An langen Tischen frühstücken sie gemeinsam – inmitten zerstörter Häuser – in der Hoffnung auf ein Stück Normalität.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Gazastreifen wird trotz grosser Zerstörung und widriger Lebensumstände Ramadan gefeiert.

Der Beginn des muslimischen Fastenmonats fiel mit dem Ende der ersten Phase der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas zusammen.

Aufnahmen zeigen, wie sich Palästinenser in den frühen Morgenstunden an langen Tischen zwischen Trümmern zum Frühstück versammeln. Mehr anzeigen

Der Ramadan beginnt dieses Jahr für die Palästinenser mit gemischten Gefühlen - Dankbarkeit für den heiligen Monat, aber auch tiefe Trauer über die Verwüstungen und Verluste, die der Angriff Israels angerichtet hat.

In Vorbereitung auf den Ramadan haben Gemeinden im Gazastreifen damit begonnen, Trümmer zu beseitigen und Strassen zu schmücken, in der Hoffnung, ein Gefühl der Normalität wiederherstellen zu können. Die Zerstörung ist jedoch überwältigend, denn fast 88 % der Infrastruktur der Enklave liegen in Schutt und Asche.

Am Sonntag gab das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu nach Ablauf der ersten Phase der Waffenruhe bekannt, humanitäre Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu stoppen. Die Hamas erklärte, Israels Entscheidung beeinträchtige die Verhandlungen über den Waffenstillstand.

Auslöser des Gaza-Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der Hamas sowie anderer extremistischer Palästinenserorganisationen am 7. Oktober in Israel nahe der Grenze zum Gazastreifen verübt haben. Auf israelischer Seite wurden dabei mehr als 1200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

