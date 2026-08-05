Papst Leo XIV. wird in diesem Spätherbst erstmals seine alte Heimat Peru besuchen, wo er viele Jahre als Missionar und Bischof tätig war. Weitere Stationen seiner ersten Südamerika-Reise vom 6. bis 17. November sind Argentinien und Uruguay, wie der Vatikan mitteilte.

Der erste US-Amerikaner an der Spitze von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken hat aus seiner Zeit als Bischof der Stadt Chiclayo von 2015 bis 2023 auch die peruanische Staatsbürgerschaft. Als Staatsoberhaupt des Vatikans bekam er nach seiner Wahl im vergangenen Jahr sogar einen dritten Pass.

Rückkehr in «zweite Heimat» – zuvor Uruguay und Argentinien

Zum Auftakt wird Leo am 6. November in Uruguays Hauptstadt Montevideo erwartet. Zwei Tage später geht es weiter ins Nachbarland Argentinien. Vom 11. November an wird er sich dann fast eine Woche in Peru aufhalten, das der gebürtige US-Amerikaner gern seine «zweite Heimat» nennt. Dabei steht auch ein Abstecher in die 290.000-Einwohner-Stadt Chiclayo im Nordwesten des Landes auf dem Programm. Dort nennen ihn die Leute bis heute «Monseñor Roberto».

Vor seiner Zeit als Bischof war der Pontifex bereits von Mitte der Achtziger bis Ende der Neunziger Jahre als Missionar in Peru tätig, unter seinem bürgerlichen Namen Robert Prevost. Danach war er einige Jahre weltweites Oberhaupt des Augustinerordens. Leo spricht aus den insgesamt fast zwei Jahrzehnten in Peru perfekt Spanisch. Als nächste Auslandsreise steht für den 70-Jährigen zuvor noch Ende September ein Besuch in Frankreich auf dem Reiseplan.