Papst Leo XIV. widerspricht US-Vizepräsident: «Vance irrt sich»

Weltliche Macht trifft spirituelles Prinzip: US-Vizepräsident JD Vance und Papst Leo XIV. vertreten entgegengesetzte Auffassungen darüber, wie weit christliche Nächstenliebe reichen soll. KEYSTONE

Darf man Nächstenliebe staffeln? US-Vizepräsident JD Vance und Papst Leo XIV. stehen sich in einer Grundsatzfrage gegenüber. Es geht um nichts Geringeres als das moralische Herz des Christentums.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Vizepräsident JD Vance fordert, christliche Liebe national zu priorisieren.

Papst Leo XIV kontert, dass Liebe keine Reihenfolge kenne.

Historisch war JD Vances Haltung lange katholische Norm.

Das Zweite Vatikanische Konzil kehrte diese Sicht radikal um. Mehr anzeigen

«Man liebt zuerst seine Familie, dann seine Nachbarn, dann seine Gemeinschaft, dann die Mitbürger im eigenen Land – und erst danach kann man sich um den Rest der Welt kümmern.» Für JD Vance, Vizepräsident der USA, ist das die logische Reihenfolge christlicher Nächstenliebe.

In einem TV-Interview mit Sean Hannity auf Fox News Ende Januar stellte er eine Hierarchie der Zuwendung auf, die über Jahrzehnte auch von der katholischen Kirche gelehrt wurde.

Doch im Vatikan sorgt seine Position für Unmut, und für eine pointierte Replik aus höchster Stelle.

«JD Vance irrt sich»

Der am 21. April verstorbene Papst Franziskus reagierte damals prompt: Christliche Liebe werde nicht «stückweise» in immer schwächeren konzentrischen Kreisen vergeben.

Papst Leo XIV. griff das Thema unverblümt auf. Auf dem X-Account, der Leo noch aus seiner Zeit als Kardinal zugeordnet wird, wurde ein Artikels der katholischen US-Zeitschrift «National Catholic Reporter» zitiert: «JD Vance irrt sich. Jesus verlangt von uns nicht, unsere Liebe zu priorisieren.»

Der Historiker John Connelly von der University of California beleuchtet nun in einem Beitrag in der Washington Post die Wurzeln dieser Kontroverse. Er zeigt: Was heute wie ein reaktionärer Ausrutscher wirkt, war einst katholischer Konsens.

Familie, Volk, Religion

Christ*innen haben sich seit jeher darüber gestritten, wie die Botschaft Jesu richtig zu verstehen sei. Es gibt vier Evangelien, nicht eines allein – sie setzen unterschiedliche Schwerpunkte und widersprechen sich teils sogar. Dazu kommen Jahrhunderte kirchlicher Tradition. JD Vance beruft sich auf alte Lehren, und in der Tat war seine Sichtweise bis in die 1960er-Jahre gängige katholische Moraltheologie.

Im Standardwerk «Moraltheologie» des deutschen Kapuzinerpaters Heribert Jone aus dem Jahr 1941 heisst es: «Wir müssen die Nächsten bevorzugt lieben, mit denen wir am stärksten verbunden sind.»

Und: «Da Blutsverwandtschaft die Grundlage aller anderen Bindungen bildet, geniessen Blutsverwandte (zumindest ersten Grades) höchste Priorität.» Familie, Volk, Religion – das war die Richtschnur. Solche «geordnete Liebe» war lange sakrosankt.

Nächstenliebe als Rechtfertigung für Antisemitismus

Vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde sie aber von hohen kirchlichen Würdenträgern missbraucht, um antisemitisches Verhalten zu rechtfertigen.

So rief 1936 Polens August Hlond offen zum Boykott jüdischer Geschäfte auf. Und Deutschlands Kardinal Bertram sprach von einer «Pflicht, Volk und Vaterland zu lieben». Diese moraltheologisch gestützte Rangordnung der Nächstenliebe wurde zur stillen Legitimation für das Wegsehen während der Shoah.

Papst Leo XIV. ist am 18. Mai 2025 auf dem Petersplatz feierlich in sein Amt eingeführt worden. Der Pontifex widerspricht der Idee einer gestuften Nächstenliebe. Für ihn kennt christliche Barmherzigkeit keine Grenzen. Andrew Medichini/AP/dpa

Erst das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965) markierte die Wende: Weg von normativen Regelwerken, hin zu gelebter Barmherzigkeit. Papst Paul VI. erklärte zum Abschluss des Konzils, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter sei das Herzstück christlicher Spiritualität.

Vom Regelwerk zur gelebten Barmherzigkeit

Darin lässt ein Gesetzeslehrer einen Verletzten einfach liegen. Hilfe kommt von einem Fremden. Dies ist eine klare Absage an jegliche Hierarchisierung der Liebe. Diese wurde sogar als gefährlich erachtet.

Leo XIV., der neue Papst aus Chicago, tritt nun in diese Fussstapfen. Wie sein Vorgänger Franziskus betont er die universelle und grenzenlose Liebe: ohne Ränge, ohne Grenzen. Seine Biografie spricht dafür. Jahre lebte er in Peru, teilte das Leben der Menschen vor Ort. «Wer helfen will, muss einer von ihnen werden», lautet sein Credo.

Auch der Historiker John Connelly sagt klar: Wer Nächstenliebe national begrenzt, verfehlt die Botschaft Jesu. Der barmherzige Samariter hilft nicht, obwohl er fremd ist, sondern gerade weil er es ist. Jesus lehrte, dass Nähe nicht durch Herkunft entstehe, sondern durch Handlung.