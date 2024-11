Mann will Notausgang öffnen – während Flug

Korean-Air-Flug: Passagier will während dem Flug den Notausgang öffnen Ein Passagier auf dem Flug von Bangkok nach Seoul versuchte, während des Korean-Air-Flugs die Notausgangstür zu öffnen. Die Crew konnte den aggressiven Mann stoppen und der Polizei übergeben. 11.11.2024

Ein Passagier auf einem Korean-Air-Flug von Bangkok nach Seoul versucht, die Tür des Notausgangs zu öffnen. Die Crew kann den Mann jedoch überwältigen.

Am 7. November flog ein Flugzeug von Bangkok, Thailand, nach Seoul, Südkorea.

An Bord des Korean-Air-Flugs KE658 waren 238 Passagiere.

Ein Mann sorgte während des Flugs für Aufruhr, als er während dem Flug versucht, die Tür des Notausgangs zu öffnen.

Die Crew konnte den Mann stoppen und ihn nach der Landung der Polizei übergeben. Mehr anzeigen

An Bord der Maschine befanden sich laut «Daily Mail» 238 Passagiere. Die Szene ereignete sich am 7. November an Bord des Korean-Air-Flugs KE658.

Der Mann setzte sich zunächst unerlaubt auf einen Sitz der Flugbegleiter. Als ihn ein Crewmitglied aufforderte, den Platz zu verlassen, wurde der Mann aggressiv.

Die Crewmitglieder machten den Mann darauf aufmerksam, dass er gegen das südkoreanische Luftsicherheitsgesetz verstosse. Trotzdem drohte er der Flugbegleiterin und wandte sich dem Notausgang zu.

Ein Video auf X zeigt, wie der Mann daraufhin versuchte, die Tür des Notausgangs, zu öffnen – und das während des Flugs. Sofort versuchten mehrere Crewmitglieder den Mann zu überwältigen, was ihnen auch gelang. Nach der Landung übergab das Flugzeugpersonal den Mann der örtlichen Polizei.

