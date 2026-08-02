Am Flughafen Nürnberg ist ein Streit am Check-In-Schalter eskaliert. Elf Passagiere durften schliesslich nicht mitfliegen. Auch in der Schweiz gibt es immer wieder Probleme mit renitenten Fluggästen.

Am Flughafen Nürnberg wurden elf Passagiere nach einer Prügelei am Check-In-Schalter von ihrem Flug ausgeschlossen. (Symbolbild)

Darum geht’s Am Flughafen Nürnberg lieferten sich zwei Gruppen einen Streit und schliesslich eine Prügelei um den Platz in der Warteschlange am Check-In.

Elf renitente Passagiere durften den Flug nicht antreten.

Auch in der Schweiz sorgen renitente Fluggäste für Probleme. 2025 ist die Zahl der gemeldeten Fälle stark angestiegen. Zusammenfassung erstellt mit

Es ging um den Platz in der Warteschlange: Am Flughafen Nürnberg ist ein Streit am Check-In-Schalter derart ausgeartet, dass die Polizei einschreiten musste und fast ein Dutzend Passiere vom Flug ausgeschlossen wurden.

Wie das Polizeipräsidium Nürnberg mitteilt, gerieten am Freitagabend zwei Gruppen von insgesamt etwa 20 Personen aufgrund von Unstimmigkeiten um den Anstellplatz zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf schlug ein 29-Jähriger einem 43-Jährigen ins Gesicht, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Personengruppen kam.

Zwar musste keine der beteiligten Personen im Spital behandelt werden, mitfliegen konnten die meisten dennoch nicht. Elf Passagiere durften den Flug nicht antreten. Airlines dürfen Fluggästen die Reise verweigern, wenn es berechtigte Bedenken an der Sicherheit gibt.

Mehr Zwischenfälle in der Schweiz

Auch in der Schweiz sorgen renitente Fluggäste immer wieder für Probleme im Luftverkehr. Laut dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) hat die Zahl dieser Zwischenfälle 2025 stark zugenommen. So wurden 2000 Fälle gemeldet, gegenüber dem Vorjahr liegt die Zunahme damit bei 15 Prozent.

Die als «Unruly Passengers» bezeichneten Fluggäste verhalten sich anderen Passagieren oder der Besatzung gegenüber aggressiv oder gewalttätig, beschädigten das Flugzeug oder randalierten am Flughafen. Verantwortlich für das aggressive Verhalten seien meist Alkohol, Drogen oder Arzneimittel, hiess es vom BAZL. Sie gefährdeten damit die Sicherheit am Boden und in der Luft.