Die «Viking Ullur» ist in der Nacht in Bulgarien auf der Donau auf Grund gelaufen. Alle 186 Passagiere mussten das unter Schweizer Flagge fahrende Kreuzfahrtschiff verlassen. Der tiefe Wasserstand erschwerte die Bergung.

Darum geht's Die «Viking Ullur» lief in der Nacht rund 25 Kilometer vor der bulgarischen Stadt Vidin auf Grund.

186 Passagiere wurden mithilfe eines Bootes der Grenzpolizei evakuiert.

Als Ursache nennt das bulgarische Innenministerium die eingeschränkte Sicht und den niedrigen Wasserstand der Donau. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Kreuzfahrtschiff ist in der Nacht in Bulgarien wegen des niedrigen Wasserstandes auf der Donau auf Grund gelaufen. 186 Passagiere des unter Schweizer Flagge fahrenden Schiffes wurden evakuiert.

Die unter Schweizer Flagge fahrende «Viking Ullur» sei gegen 02:20 Uhr (01:20 Uhr MESZ) etwa 25 Kilometer flussaufwärts von Vidin im Nordwesten Bulgariens auf Grund gelaufen, teilte das bulgarische Innenministerium mit.

Kaum noch Trinkwasser an Bord

Der Vorfall ereignete sich nachts bei eingeschränkter Sicht und wegen des niedrigen Wasserstands der Donau, wie es in einer Mitteilung des Ministeriums hiess. Es fügte hinzu, dass die Bergung aus Sicherheitsgründen mithilfe eines Bootes der Grenzpolizei durchgeführt werde.

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Das Schiff, das Kreuzfahrten zwischen der ungarischen Hauptstadt Budapest und Rumänien durchführt, beförderte 186 Passagiere, alles Staatsangehörige von EU-Ländern, sowie 52 Besatzungsmitglieder und Dienstpersonal. Es sollte im Hafen von Vidin einen Zwischenstopp zum Auftanken einlegen und hatte laut derselben Quelle zudem kaum noch Trinkwasser an Bord.

Ein weiteres Schiff war von der Reederei gechartert worden, um die Passagiere aufzunehmen. Es konnte sich dem gestrandeten Schiff jedoch nicht ausreichend nähern. Von der bulgarischen Polizei veröffentlichte Bilder zeigen Passagiere, die Schwimmwesten tragen und von den Rettungskräften dabei unterstützt werden, an Bord eines Bootes der Grenzpolizei zu steigen.

Während Europa in diesem Sommer mit mehreren Hitzewellen zu kämpfen hat, verzeichnet die Donau, der zweitlängste Fluss Europas, der durch zehn Länder fliesst, in den letzten Wochen niedrige Wasserstände, die die Schifffahrt behinderten.