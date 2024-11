Indischer Kampfjet gerät ins Trudeln: Pilot rettet sich mit Schleudersitz Es sieht aus, als würde die MiG-29 vom Himmel fallen: Handyvideos aus Nordindien zeigen, wie ein Kampfjet der indischen Luftwaffe spektakulär zu Boden stürzt. Verletzt wurde beim Unglück niemand. 06.11.2024

Es sieht aus, als würde die MiG-29 vom Himmel fallen: Handyvideos aus Nordindien zeigen, wie ein Kampfjet der indischen Luftwaffe spektakulär zu Boden stürzt. Verletzt wurde beim Unglück niemand.

Fabienne Berner Fabienne Berner

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Kampfjet des Typs MiG-29 ist am Montag, 4. November, in der Nähe von Agra, Indien, abgestürzt.

Das Flugzeug geriet während eines Routine-Trainingseinsatzes der indischen Luftwaffe ins Trudeln und stürzte auf ein Feld. Das Wrack ging in Flammen auf.

Der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten und sicher landen. Es wurde eine Untersuchung angeordnet.

Die MiG-29 war in den 1980er-Jahren in der damaligen Sowjetunion entwickelt worden. Mehr anzeigen

In Nordindien ist am Montag ein Kampfjet der indischen Luftwaffe in einem Feld in der Nähe eines Wohngebietes abgestürzt. Filmaufnahmen von Anwohnern zeigen, wie die MiG-29 kurz davor zu trudeln beginnt und absackt.

Der Pilot konnte sich noch rechtzeitig mit dem Schleudersitz retten. Er landete sicher mit seinem Fallschirm in der Nähe des Absturzortes. Es wurden keine weiteren Personen verletzt. Das Wrack der Mikojan-Gurewitsch MiG-29 ging am Boden in Flammen auf.

Grund für den Absturz soll eine Systemstörung sein. Der Pilot befand sich auf einem Routine-Trainingsflug. Die indischen Luftstreitkräfte IAF ordneten eine Untersuchung an.

Mehr zum Thema