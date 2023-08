An dieser Adresse soll der Einsatz stattfinden. Google Streetview

In Olten lief am Freitag ein grosser Polizeieinsatz. Laut Medienberichten sucht die Kantonspolizei Zürich nach einer oder mehreren Personen. Die Polizei hat bei dem Grosseinsatz Hanfpflanzen sichergestellt.

In Olten SO kam es am Freitag zu einem grösseren Polizeieinsatz, der nach Informationen von «32Today» von der Kantonspolizei Solothurn in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Zürich durchgeführt wurde. Auch die Zürcher Staatsanwaltschaft soll sich vor Ort befunden haben. Der Einsatz fand an der Haslistrasse 72 statt. An dieser Adresse befinden sich unter anderem der Scorpion Club sowie das Login Berufsbildungszentrum.

Berichten zufolge soll der Einsatz bereits um 4 Uhr morgens gestartet sein, beendet war er erst am Nachmittag, um ca. 15.30 Uhr.

Das betroffene Gebäude wurde abgeriegelt, lange Zeit gab es keine weiteren Informationen zum Polizeieinsatz. Zwei Computer sollen von der Polizei aus dem Gebäude getragen sowie zwei der Mieter zur Befragung mitgenommen worden sein. Die Beamten haben gemäss den verschiedenen Berichten auch zwei Computer sowie Hanfpflanzen und mehrere Säcke aus dem Haus getragen.

«Es war wie im Krieg», gab ein Augenzeuge bei Argovia Today zu Protokoll. Es seien sicher 200 Polizisten gewesen, die im ganzen Gebäude Türen aufgebrochen hätte, berichtete der Mann weiter.

Mutmasslich drei Täter

Ein anderer, er wird als Geschäftsführer eines Clubs im Gebäude bezeichnet, sagt, ihm seien Bilder mutmasslicher dreier Täter gezeigt worden, die jemanden entführt hätten. Laut dem Mann gehen die Polizeibeamten davon aus, dass die entführte Person ermordet worden sei. Offenbar ist die Annahme der Polizei, dass sich die Täter in der Oltner Industrie befanden oder befinden.

Argovia Today zitiert als einzige vorliegende Stellungnahme der Polizei, es finde ein gemeinsamer Einsatz der Kantonspolizeien Zürich und Solothurn statt, im Rahmen eines «von den Zürcher Strafverfolgungsbehörden geführten Verfahren wegen eines möglichen Deliktes gegen die Freiheit».