Fast zwei Jahre lang sollen russische Drohnen Europas sensible Atom- und Militärstandorte ausgespäht haben. Ein neuer Bericht zeichnet das Bild einer systematischen Operation – und einer leicht überforderten Nato.

Die Nato schaute nur zu Putins Drohnen spionierten Europas Nuklearanlagen fast zwei Jahre aus

Darum geht’s Eine aktuelle Analyse dokumentiert 144 mutmassliche Drohnenvorfälle über Militär- und Infrastrukturstandorten in Europa zwischen 2024 und 2026.

Besonders häufig betroffen waren Stützpunkte zur nuklearen Abschreckung in Grossbritannien, Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Die Nato hat keine Drohne abfangen oder abschiessen können.

Die Experten vermuten, dass die Drohnen von Schiffen der russischen Schattenflotte gestartet wurden, um Nato-Anlagen auszuspähen und die Luftabwehr zu testen.

Russland soll über fast zwei Jahre hinweg mit Drohnen sensible Nuklear- und Militärstandorte in Europa ausgespäht haben. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Analyse des renommierten Thinktanks International Institute for Strategic Studies (IISS), aus dem unter anderem die Nachrichtenagentur AP zitiert Die Experten sprechen von einem «strategischen Versagen» Europas im Umgang mit der Bedrohung.

Dem Bericht zufolge wurden zwischen Ende 2024 und Anfang 2026 insgesamt 144 mutmassliche Drohnenvorfälle in mehr als einem Dutzend europäischer Staaten dokumentiert. Betroffen waren unter anderem Grossbritannien, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Deutschland, Dänemark und Irland, wie «The Guardian» aufzählt.

Besonders im Fokus standen Standorte mit Bezug zu Atomwaffen oder nuklearer Abschreckung. Dazu zählen etwa der britische Luftwaffenstützpunkt RAF Lakenheath, auf dem wieder US-Atomwaffen stationiert werden sollen, sowie der französische U-Boot-Stützpunkt Île Longue, Heimat der französischen Atom-U-Boote. Auch weitere Militärbasen in Belgien und den Niederlanden wurden wiederholt überflogen, schreibt die «Financial Times».

Start von Tankern der Schattenflotte

Nach Einschätzung der IISS-Forscher wurden zahlreiche Drohnen wahrscheinlich von Schiffen der russischen Schattenflotte gestartet. Diese Flotte wird bislang vor allem mit der Umgehung westlicher Ölsanktionen in Verbindung gebracht. Nun gibt es laut Bericht deutliche Hinweise darauf, dass einzelne Schiffe zusätzlich für Aufklärungsoperationen genutzt wurden.

Als möglicher Drahtzieher gilt der russische Militärgeheimdienst GRU. Die Autoren verweisen zudem auf Hinweise, dass russische Sicherheitsfirmen auf Schiffen der Schattenflotte eingesetzt wurden. Einen endgültigen Beweis für eine direkte Steuerung durch den Kreml liefert der Bericht allerdings nicht.

Vorfälle an europäischen Nuklear-Stützpunkten Der IISS-Bericht nennt mehrere besonders brisante Fälle, die nach Ansicht der Autoren ein Muster erkennen lassen: England (November 2024): Mehrere ungewöhnliche Drohnen fliegen in geringer Höhe über die Luftwaffenstützpunkte RAF Lakenheath und RAF Fairford sowie mindestens zwei weitere US-Stützpunkte in England. In Lakenheath wurden im Juli 2025 wieder US-Atomwaffen stationiert. Als mögliche Startplattformen gelten die in der Nordsee operierenden Schiffe Seasons 1 und Hav Dolphin , die beide der russischen Schattenflotte zugerechnet werden. Die Hav Dolphin wird kurz darauf auch mit Drohnensichtungen über einem deutschen U-Boot-Stützpunkt in Verbindung gebracht.

Mehrere ungewöhnliche Drohnen fliegen in geringer Höhe über die Luftwaffenstützpunkte und sowie mindestens zwei weitere US-Stützpunkte in England. In Lakenheath wurden im Juli 2025 wieder US-Atomwaffen stationiert. Als mögliche Startplattformen gelten die in der Nordsee operierenden Schiffe und , die beide der russischen Schattenflotte zugerechnet werden. Die wird kurz darauf auch mit Drohnensichtungen über einem in Verbindung gebracht. Frankreich (Dezember 2025): Fünf Drohnen werden über dem Marinestützpunkt Île Longue registriert, auf dem Frankreichs atomwaffenfähige U-Boote stationiert sind. Zeitgleich befinden sich drei Schiffe der russischen Schattenflotte zwischen 100 und 200 Kilometern vor der Küste. Die Hav Dolphin liegt rund 350 Kilometer entfernt nahe der Isle of Wight.

Fünf Drohnen werden über dem Marinestützpunkt registriert, auf dem Frankreichs atomwaffenfähige U-Boote stationiert sind. Zeitgleich befinden sich drei Schiffe der russischen Schattenflotte zwischen 100 und 200 Kilometern vor der Küste. Die liegt rund 350 Kilometer entfernt nahe der Isle of Wight. Belgien und Niederlande (November/Dezember 2025): Auch über den Luftwaffenstützpunkten Kleine Brogel in Belgien und Volkel in den Niederlanden werden Drohnen gesichtet. Beide Basen gelten als Lagerorte für US-Atomwaffen. Während der Vorfälle halten sich mehrere mutmasslich zur Schattenflotte gehörende Schiffe in internationalen Gewässern der Nordsee auf.

Europa reagierte viel zu zögerlich

Die Analyse wirft den europäischen Staaten vor, die Vorfälle lange unterschätzt zu haben. Obwohl Drohnen wiederholt über Militäranlagen, Flughäfen und kritischer Infrastruktur gesichtet wurden, sei keine einzige abgefangen oder abgeschossen worden. Statt einer gemeinsamen Reaktion habe jedes Land für sich entschieden, wie es mit den Vorfällen umgeht. Genau darauf habe Russland offenbar gesetzt.

Der stellvertretende Nato-Oberbefehlshaber in Europa, Luftwaffengeneral John Stringer, sagte der Nachrichtenagentur AP, die Entscheidung über Gegenmassnahmen liege bei den einzelnen Mitgliedstaaten. Allerdings nähmen inzwischen immer mehr Länder die Bedrohung ernst und investierten in bessere Abwehrsysteme.

Spionage wird zu Psycho-Terror

Nach Einschätzung der IISS diente die Kampagne nicht nur der Ausspähung nuklearer Einrichtungen. Die Drohnen hätten auch militärische Logistik erfasst, Reaktionszeiten der Luftverteidigung getestet und psychologischen Druck erzeugt. Gleichzeitig hätten sie Schwächen der europäischen Luftabwehr offengelegt, die bislang vor allem auf klassische Flugzeuge und Raketen ausgelegt sei – nicht aber auf kleine, günstige Drohnen.

Laut Bericht ging die Zahl der Sichtungen erst zurück, nachdem europäische Marinen 2026 verstärkt gegen verdächtige Schiffe der Schattenflotte vorgingen.

Mit Agenturmaterial.