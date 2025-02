Schüsse und Verletzte nach Prozess um Profiboxer

Schwer bewaffnet und geschützt: Nach den Schüssen sind auch zahlreiche Polizisten vor Ort Bild: dpa

Vor dem Bielefelder Landgericht fallen Schüsse, es gibt Verletzte und eine Festnahme. Doch der Einsatz ist auch Stunden danach noch in vollem Gange. Was hinter den Absperrungen geschieht, ist unklar.

DPA, AFP/tpfi dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor dem Landgericht im nordrhein-westfälischen Bielefeld wurden am Mittwoch mehrere Schüsse abgegeben.

Mindestens zwei Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Zur Schwere der Verletzungen und zur Zahl der Tatverdächtigen lagen zunächst keine Angaben vor.

Zahlreiche Rettungskräfte wurden vor das Gericht gerufen. Mehr anzeigen

Im März 2024 wird mitten in der Bielefelder Fussgängerzone ein ehemaliger Profiboxer erschossen, ein knappes Jahr später fallen wieder Schüsse. Es gibt mindestens zwei Verletzte, auch von einem lebensgefährlich Verletzten ist die Rede. Wieder mitten in der Innenstadt, auf der Bundesstrasse 66, wenige Schritte vom Landgericht entfernt.

Und wieder scheint es einen Zusammenhang mit der Tötung des Ex-Boxers Besar Nimani zu geben: In dem Gerichtsgebäude läuft - unter strengen Sicherheitsvorkehrungen - seit Ende Januar der Prozess gegen einen der Männer, die für den Tod Nimanis verantwortlich sein sollen.

Auch am Mittwoch wurde dort wieder verhandelt. Kurz nachdem der Prozess am Mittag unterbrochen wurde, sollen nach Angaben des Gerichts die Schüsse gefallen sein. Die ersten Notrufe von Passanten gingen laut Polizei gegen 13.40 Uhr ein - sie hätten Schüsse wahrgenommen, sagt eine Polizeisprecherin.

In der Nähe des Landgerichts von Bielefeld gibt es einen grossen Polizeieinsatz. Bild: Christian Müller/TV7news/dpa

Aus Polizeikreisen ist zu erfahren, dass es sich um einen gezielten Angriff auf Personen gehandelt habe, die Bezug zu dem Prozess hätten. Eine Person sei durch die Schüsse lebensgefährlich verletzt worden, heisst es. Später wird die Polizei von mindestens zwei Verletzten sprechen.

Was ist weiter bekannt?

Ein Tatverdächtiger wird nach Informationen aus Polizeikreisen kurz nach den Schüssen festgenommen. Wie viele Beteiligte es gebe, sei aber unklar, teilen die Ermittler mit.

++ Aktueller Einsatz in der Innenstadt++

Update 15:45 Uhr



Nach Hinweisen auf Schüsse in der Bielefelder Innenstadt befindet sich die Polizei Bielefeld aktuell in einem Großeinsatz. Nach den derzeitigen Erkenntnissen sind mindestens zwei Personen durch Schüsse verletzt worden. — Polizei NRW BI (@polizei_nrw_bi) February 26, 2025

Die Polizei sperrt den Bereich schnell weiträumig ab, mehrere Rettungswagen stehen noch am Nachmittag an der Kreuzung vor dem Gerichtsgebäude. Ein Hubschrauber ist im Einsatz. «Meiden sie den Bereich», teilt die Polizei auf der Plattform X mit.

++ Aktueller Einsatz in der Innenstadt ++

Wir sind im Rahmen eines größeren Polizeieinsatzes in der Innenstadt am Niederwall. Meiden Sie den Bereich rund um den niederwall. Folgen Sie uns für weitere Informationen. #bi2602 pic.twitter.com/ZHwunqaQCn — Polizei NRW BI (@polizei_nrw_bi) February 26, 2025

Der Polizeieinsatz dauert auch noch Stunden nach dem Angriff an: Die mehrspurige Strasse am Tatort ist gesperrt, die Strassenbahn kann nicht passieren. Nicht zugänglich sind auch einige Nebenstrassen in Nähe des Tatorts. Vor Ort sind zahlreiche Polizeikräfte, einige von ihnen mit Maschinenpistolen, Helmen und maskiert.

An einem nahegelegenen Gymnasium blieben Schüler und Lehrkräfte auf Empfehlung der Polizei zunächst in ihren Klassenräumen - sicherheitshalber, wie der stellvertretende Schulleiter betonte. Gegen 15.15 Uhr habe die Polizei aber Entwarnung gegeben und die Schüler traten den Heimweg an.

Was genau am Mittag passiert ist, mit welchen Folgen und was sich im abgesperrten Bereich zugetragen hat, dazu macht die Polizei zunächst keine genauen Angaben. «Die Ermittlungen zur Erhellung des Sachverhalts laufen auf Hochtouren», heisst es in einer ersten Mitteilung. Auch den Zusammenhang mit dem am Gericht stattgefundenen Prozess schliessen die Ermittler nicht aus.

Um was geht es bei dem Prozess?

Ende Januar hatte vor dem Landgericht ein Prozess um den Tod Nimanis begonnen. Die Verhandlungstage finden unter grossen Sicherheitsauflagen statt. Beamte einer Einsatzhundertschaft der Polizei sichern jeweils das Gebäude und den Verhandlungssaal. Alle Besucher, Nebenkläger und Medienvertreter mussten sich vor Eintritt in den Gerichtssaal durchsuchen lassen.

Laut Anklage der Staatsanwaltschaft Bielefeld sollen zwei Männer dem Opfer am 9. März 2024 aufgelauert und nach einem gemeinsamen Tatplan vor einem Geschäft in der Bielefelder Fussgängerzone 16 Schüsse abgegeben haben.

Der 38-Jährige hatte zuvor in der Nähe sein Auto geparkt und war zu Fuss in Richtung des späteren Tatorts gegangen. Er verblutete noch vor Ort. Das Motiv ist bis heute unklar. Der jetzt wegen heimtückischen Mordes angeklagte 34 Jahre alte Mann hat sich bislang nicht zu dem Tatvorwurf geäussert. Ein weiterer Tatverdächtiger ist weiterhin auf der Flucht.