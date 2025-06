Polizeibeamte schiessen auf eine Frau, die davor zwei Menschen mit einem Messer verletzt hat. - Paul/Vifogra/dpa

Eine Frau attackiert an der Theresienwiese in München Menschen mit einem Messer. Die Polizei schiesst auf die Angreiferin, die Frau stirbt. Warum ging sie auf die Leute los? Die wichtigsten Punkte

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine 30-jährige Frau verletzte nahe der Theresienwiese in München mit einem Messer zwei Personen leicht.

Die Polizei schoss auf die Frau, weil sie weiter mit Messern hantierte.

Im Spital starb die Frau an den Schussverletzungen.

Die Frau soll psychisch auffällig gewesen sein; ein Motiv ist bislang unklar, eine Beziehung zu den Opfern erscheint unwahrscheinlich. Mehr anzeigen

In Zentrum von München fallen am Samstagabend Schüsse. Abgegeben wurden sie von Polizeibeamten auf eine Frau, die davor zwei Personen mit einem Messer attackiert hatte.

Was ist passiert?

Eine 30-jährige Frau hat laut Polizei in der Nähe der Theresienwiese in München, auf der im Herbst das Oktoberfest stattfindet, zuerst einen 56-jährigen Mann, wenig später eine 25-jährige Frau mit einem Messer verletzt.

Um 19.45 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Mehrere Einheiten rückten aus, um die Frau festzunehmen. Da sie weiter mit Messern hantierte, schossen Polizeibeamte auf sie. Wie viele Schüsse fielen, ist zurzeit nicht klar. Sicher ist hingegen: Die Frau starb trotz Notoperation im Spital an den Schussverletzungen.

Die Polizei ist kurz vor 19 Uhr zum Tatort im Zentrum von München gerufen worden.

Wie geht es den Opfern der Frau?

Die Verletzungen, die die Frau ihren zwei Opfern zugefügt hat, sind gemäss Aussage eines Polizeisprechers gegenüber «Bild» leicht. Über ihren psychischen Zustand nach dem Angriff ist nichts bekannt.

Was war das Motiv der Angreiferin?

Das Motiv der Frau ist unklar. «Bild» hat in Erfahrung gebracht, dass sie psychisch auffällig war.

Eine Hundertschaft an Polizeibeamten war laut «Bild» wegen der Messerstecherin im Einsatz.

War die Frau durch frühere Messerangriffe beeinflusst?

Das ist nicht bekannt. Der Fall weckt aber Erinnerungen an eine Tat auf dem Hamburger Hauptbahnhof vor rund zwei Wochen: Eine Frau hatte auf einem Bahnsteig für Fernzüge, der voller Menschen war, wahllos um sich gestochen. Bei dem Angriff wurden laut Polizei 18 Menschen verletzt. Beamte nahmen die 39-Jährige fest. Ein Haftrichter ordnete die Unterbringung der Verdächtigen in einer psychiatrischen Klinik an.

Wer war die Frau?

Die Frau lebte laut Polizeibericht in München. «Bild» schreibt, sie sei bulgarischer Nationalität gewesen. Mehr ist über ihre Person zurzeit nicht bekannt.

Der Polizeieinsatz dauerte nach der Tat an. KEYSTONE

Kannte die Frau ihre Opfer?

Die Polizei konnte zunächst nicht sicher sagen, ob die Frau mit den beiden Opfern in Beziehung stand – dies sei aber eher unwahrscheinlich.

Handelte die Frau allein?

Ja, die Frau handelte gemäss verfügbaren Polizei-Informationen allein.

Polizeibeamte untersuchen den Tatort nahe der Theresienwiese in München. KEYSTONE

Besteht noch Gefahr in München?

Die Polizei hat nach der Festnahme der Frau mitgeteilt, dass für die Öffentlichkeit in diesem Zusammenhang keine Gefahr mehr bestehe.