Tod eines Jugendlichen Polizeigewalt und Rassismus-Vorwürfe rücken Lausanne ins Rampenlicht

Jenny Keller

28.8.2025

Einsatzkräfte in Lausanne: Zwei Nächte lang kam es zu Strassenschlachten zwischen Jugendlichen und Polizei.
Einsatzkräfte in Lausanne: Zwei Nächte lang kam es zu Strassenschlachten zwischen Jugendlichen und Polizei.
sda

Der Tod eines 17-Jährigen bei einer Polizeiverfolgung hat in Lausanne zu Strassenschlachten geführt. Der Vorfall reiht sich ein in eine Serie tödlicher Polizeieinsätze und wirft Fragen nach Rassismus und Polizeikultur auf.

Jenny Keller

28.08.2025, 12:09

28.08.2025, 12:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit 1992 starben schweizweit 83 Menschen im Zusammenhang mit polizeilichem Handeln – allein 8 in den letzten neun Jahren im Kanton Waadt.
  • Über 50 Lausanner Polizisten verbreiteten in Chatgruppen rassistische, sexistische und homophobe Inhalte.
  • Die Region Lausanne weist eine hohe Dichte tödlicher Polizeifälle auf.
  • Der jüngste Todesfall hat ein bereits angespanntes Verhältnis zwischen Bevölkerung und Polizei weiter verschärft.
Mehr anzeigen

Nach dem Tod eines 17-Jährigen bei einer Polizeiverfolgung ist Lausanne in Aufruhr geraten. Zwei Nächte lang lieferten sich Jugendliche und Polizei im Quartier Prélaz Strassenschlachten.

Der Jugendliche hatte am frühen Sonntagmorgen bei einer Flucht auf einem gestohlenen Roller in einer Tempo-30-Zone die Kontrolle verloren und war tödlich verunglückt. Noch am selben Tag versammelten sich Jugendliche am Unfallort, errichteten Barrikaden, zündeten Container an und bewarfen die Polizei mit Feuerwerkskörpern.

Diese reagierte mit Wasserwerfern und Tränengas, sieben Personen wurden festgenommen. Am Dienstagabend blieb es schliesslich ruhig, wohl auch dank erhöhter Polizeipräsenz.

Der Vorfall reiht sich ein in eine Serie tödlicher Polizeieinsätze im Kanton Waadt, die Fragen nach strukturellem Rassismus und fehlender Aufarbeitung aufwerfen. Das Vertrauen in die Polizei der Westschweiz scheint schwer erschüttert.

Wiederkehrende Muster im Kanton Waadt

Die Westschweiz, insbesondere der Kanton Waadt, weist im Schweizer Vergleich auffällig viele Todesfälle nach Polizeieinsätzen auf. Laut einer Auswertung von Border Forensics sind seit 1992 schweizweit 83 Menschen im Zusammenhang mit polizeilichem Handeln gestorben, 8 davon allein in den letzten 9 Jahren in der Waadt.

Ein Blick auf die Fälle zeigt Parallelen: 2016 erschoss die Polizei in Bex den 27-jährigen Hervé Mandundu. 2018 starb der Nigerianer Mike Ben Peter nach einer brutalen Festnahme in Lausanne. 2021 wurde der Zürcher Roger «Nzoy» Wilhelm am Bahnhof Morges erschossen, während er sich in einer psychischen Krise befand. Alle Opfer waren Schwarze Männer, alle Verfahren endeten ohne Verurteilung.

Polizei unter Druck. Keine neuen Ausschreitungen in Lausanne – Lage bleibt jedoch angespannt

Polizei unter DruckKeine neuen Ausschreitungen in Lausanne – Lage bleibt jedoch angespannt

Diese Häufung wirft Fragen auf: Handelt es sich um eine Serie tragischer Einzelfälle oder um ein strukturelles Problem?

Mehr als Fehlverhalten Einzelner

Die Enthüllungen dieser Woche deuten auf mehr als individuelle Verfehlungen hin. Über 50 Lausanner Polizist*innen tauschten in Chatgruppen rassistische, sexistische und homophobe Inhalte aus. Stadtpräsident Grégoire Junod sprach von einem «Problem des systemischen Rassismus» innerhalb des gut 1900 Stellen starken Korps.

Zudem ist bekannt geworden, dass ein Polizist, der an den Chats beteiligt gewesen sein soll, früher bei der Lausanner Polizei arbeitete und heute zur Kantonspolizei gewechselt ist.

«Zunächst muss geklärt werden, ob er eine aktive oder passive Rolle gespielt hat», sagte Waadts Sicherheitsdirektor Vassilis Venizelos gegenüber «24 heures». Sanktionen seien möglich, betonte er, und sprach von «Null Toleranz gegenüber solchen Handlungen».

Bodycams gegen Eskalation

Um das Vertrauen wiederherzustellen, plädierte Venizelos für rasche Reformen, darunter auch die Einführung von Bodycams bei der Kantonspolizei. Erste Tests hätten gezeigt, dass die Kameras schon durch ihr Einschalten oft deeskalierend wirken. «Das ist ein Instrument, das sehr bald flächendeckend eingeführt werden sollte», erklärte er im Westschweizer Fernsehen RTS.

Diese Vorfälle legen nahe, dass die Todesfälle in einer Kultur entstehen, die diskriminierende Muster zulässt oder verstärkt. Expert*innen sprechen in dem Zusammenhang von einer starken «Cop Culture» – einem Korpsgeist, der interne Loyalität über externe Kontrolle stellt.

Hinzu kommt ein strukturelles Problem: In der Schweiz sind meist die lokalen Staatsanwaltschaften für Ermittlungen gegen ihre eigenen Polizeikorps zuständig, eine Konstellation, die unabhängige Verfahren erschwert.

Vergleich zu Unruhen in Banlieues

In den letzten Tagen wurde die Situation in Lausanne vereinzelt mit den Unruhen in französischen Banlieues verglichen. Laut SRF-Korrespondent Roman Fillinger ist diese Gleichsetzung übertrieben: Während es in Prélaz soziale Spannungen und einen hohen Migrationsanteil gibt, fehlt es an den Strukturen organisierter Bandengewalt wie in Paris oder Marseille. Die Gewalt blieb zudem bislang vergleichsweise begrenzt, Verletzte gab es keine.

Polizeieinsatz. Getöteter Mann soll Polizei in Morges VD nicht angegriffen haben

PolizeieinsatzGetöteter Mann soll Polizei in Morges VD nicht angegriffen haben

Trotzdem fällt die Westschweiz aus dem Rahmen. Während in anderen Landesteilen kaum tödliche Polizeieinsätze registriert werden, ist der Kanton Waadt seit Jahren negativer Spitzenreiter. Und das in einer Region mit nur 820'000 Einwohner*innen, eine Häufung, die sonst eher in Metropolen wie Paris oder Brüssel zu beobachten ist.

Fachleute verweisen auf mehrere mögliche Faktoren: ein traditionell harter Polizeistil, ein Justizsystem, das Polizist*innen selten zur Verantwortung zieht, sowie die Bevölkerungsstruktur mit hohem Migrationsanteil in und um Lausanne. Dieses Zusammenspiel kann, gerade im Kontext von «racial profiling», zu Spannungen führen.

Fehlendes Vertrauen als Risiko

Sozialwissenschaftliche Studien, etwa zur Bedeutung von Verfahrensgerechtigkeit in der Schweiz oder zum Misstrauen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland, zeigen: In Gesellschaften, in denen marginalisierte Gruppen strukturell weniger Vertrauen in die Polizei haben, steigt das Risiko von Eskalationen bei Polizeikontrollen oder Verfolgungen.

Auch in Lausanne zeigt sich dieses Muster. Der tödliche Unfall des 17-Jährigen traf auf eine bereits angespannte Situation, verstärkt durch die Enthüllungen über rassistische Polizeichats.

Proteste in Lausanne. Tausend Personen demonstrieren gegen «Polizeigewalt»

Proteste in LausanneTausend Personen demonstrieren gegen «Polizeigewalt»

Die jüngsten Ausschreitungen lassen sich daher nicht allein mit dem Unfall erklären. Sie stehen auch im Zusammenhang mit einem Vertrauensverlust gegenüber den Sicherheitsbehörden, der durch mehrere tödliche Polizeieinsätze und mangelnde Aufarbeitung in den letzten Jahren gewachsen ist.

Sicherheitsdirektor Vassilis Venizelos sprach von einer «Minderheit, die die Uniform beschmutzt», und betonte: «Die Personen, die hinter den Nachrichten und Bildern auf den Whatsapp-Gruppen stehen, haben bei der Polizei nichts zu suchen.» Die grosse Mehrheit der Polizeibeamt*innen mache ihre Arbeit aber gut. Entscheidend sei nun, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen, mit Reformen, Transparenz und klarer Verantwortung.

