Polizist erschiesst Hund mit Dienstwaffe nach Bissattacke

In Herrenschwanden BE wurde ein Hund von einem Polizisten erschossen. Das Tier soll den Beamten zuvor in den Oberschenkel gebissen haben, wie die Kapo Bern mitteilt.

Am Dienstag, 5. September 2023, kurz nach 15.10 Uhr, kam es in Herrenschwanden BE zu einer Schussabgabe.

Laut einer Medienmitteilung der Kapo Bern, wurde zuvor eine Streiterei in dem Dorf gemeldet.

Als die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte vor Ort ankamen, soll ein Hund aus der Haustüre des Einfamilien gestürmt gekommen sein und habe die Beamten angegriffen.

Gezielter Schuss aus der Dienstpistole

Ein Polizist soll den Hund mit einem Stuhl, welcher sich vor der Haustüre befand, abgewehrt haben. In der Folge soll der Hund den zweiten Polizisten angegriffen haben. Dieser wehrte ihn mit der Hand ab.

Daraufhin soll der Hund den Beamten in den Oberschenkel gebissen haben. Der Hund wurde durch einen gezielten Schuss aus der Dienstpistole getötet. Der Polizist wurde durch den Biss verletzt und begab sich nach der Erstbehandlung durch ein Ambulanzteam ins Spital.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen wurde bei der gemeldeten Streiterei niemand verletzt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zu den Ereignissen aufgenommen.