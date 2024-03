Emmanuel Macron präsentiert sich als Boxer. Bild: Screenshot Instagram

Der Bizeps angespannt, die Zähne gefletscht, das Gesicht vor Anstrengung verzerrt – am Dienstag veröffentlichte Bilder zeigen Emmanuel Macron beim Boxtraining. Das Timing der Veröffentlichung wirft Fragen auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die persönliche Fotografin des französischen Präsidenten veröffentlichte am Dienstag auf Instagram zwei Bilder von Emmanuel Macron beim Boxtraining.

Die Fotos sorgen international für Aufsehen – im Netz scheiden sich die Geister. Es wird angenommen, dass Macron mit den Bildern Stärke im Kampf gegen Russland demonstrieren möchte.

Von einigen wird Macron für seine Demonstration der Stärke gelobt, von anderen wird ihm «armselige politische Kommunikation» vorgeworfen. Mehr anzeigen

In den Kommentarspalten auf der Instagram-Seite von Soazig de la Moissonnière herrscht Hochbetrieb. Die persönliche Fotografin des französischen Präsidenten lud am Dienstag zwei Bilder hoch, auf denen Emmanuel Macron beim Boxtraining zu sehen ist. In den Reaktionen ist von grossen Muskeln und viel Mut zu lesen. «Rocky Macron», der starke Mann, steht geschrieben. «Ein kämpferischer Präsident für Frankreich. Ein wunderschönes Klischee», lobt ein anderer User.

Hoch fokussiert: Emmanuel Macron übt sich am Boxsack. Bild: Screenshot Instagram

Doch nicht alle sind begeistert. Die Ablichtungen erscheinen zu einer Zeit, in der Macron seine EU- und NATO-Verbündeten vehement dazu auffordert, die Ukraine weiterhin im Verteidigungskrieg gegen Russland zu unterstützen. Die Option, französische Bodentruppen in den Krieg zu schicken, liess er sich zuletzt offen. Für seine Aussagen wurde Macron von Dmitri Medwedew, dem Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrates, persönlich angegriffen. Will der französische Präsident mit den Box-Posen jetzt Stärke demonstrieren?

«Armselige politische Kommunikation»

«Als wolle er gegen seine Gegner in den Kampf ziehen», schreibt die französische Zeitschrift «Femme Actuelle». Die französische Grünen-Politikerin Sandrine Rousseau geht einen Schritt weiter und spricht von «armseliger politischer Kommunikation» und einer «Niederlage des Progressivismus». Auch die linksgerichtete Zeitung «Libération» schiesst gegen die Aktion des Präsidenten und nennt sie eine «eher bestürzende Kommunikationswahl».

Ces codes virilistes utilisés jusqu’à l’overdose. Quelle misère du politique. Quelle défaite du progressisme. Et quelle indigence de la communication politique… https://t.co/JQ3AsIvYjb — Sandrine Rousseau (@sandrousseau) March 20, 2024

Auch in England scheiden sich die Geister. Der «Guardian» nimmt die Schnappschüsse «stirnrunzelnd» zur Kenntnis, der «Daily Telegraph» titelt: «Macron zeigt die Muskeln – die ultimative Show der Virilität».

Selbstinszenierung à la Putin

Dass mächtige Politiker gerne Stärke – und oft auch Männlichkeit – demonstrieren möchten, ist nichts Neues. Interessant sind in diesem Fall die Parallelen zu Vladimir Putin – denn ausgerechnet der russische Präsident ist eigentlich Meister dieses Fachs. Putin ist bekannt dafür, sich regelmässig als körperlich starken, männlichen Anführer zu zeigen.

Oben-Ohne-Putin auf einem Pferd in Sibirien. Ein Bild aus dem Jahr 2009. Bild: imago/ZUMA Press

Da wäre das berühmte Bild des russischen Machthabers, wie er oben ohne auf einem Pferd reitet. Ein anderes Mal präsentiert er sich als Fischer, als Jäger, Panzerfahrer oder Judo-Kämpfer. Auch mit schnellen Autos und selbst mit Boxhandschuhen liess sich Putin bereits ablichten.