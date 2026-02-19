Die Frau erfror knapp unterhalb des Gipfels. Symbolbild: imago/MITO

Emotionale Worte, aber kein Schuldbekenntnis: Was passierte wirklich in jener Nacht am höchsten Berg Österreichs? Ist der Freund der Toten für ihr Erfrieren verantwortlich?

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Januar 2025 erfror eine Frau knapp unterhalb des Gipfels auf dem Grossglockner.

Ihr damaliger Freund hatte die 33-Jährige unterkühlt und desorientiert zurückgelassen, um selbst Hilfe zu holen.

Der heute 37-jährige Mann muss sich vor dem Landesgericht Innsbruck verantworten. Mehr anzeigen

Zu Beginn des Prozesses um eine erfrorene Frau auf dem Grossglockner in Österreich hat sich ihr angeklagter Freund mit einem emotionalen Statement an den Richter gewandt. Er wolle sagen, «dass es mir unendlich leid tut, was passiert ist, und wie es passiert ist.» Er bekannte sich vor dem Landesgericht Innsbruck aber nicht schuldig.

Die Frau war in der Nacht vom 18. auf den 19. Januar 2025 rund 30 Meter unterhalb des Gipfels bei Temperaturen von bis zu minus zehn Grad und starkem Wind zurückgelassen worden. Am nächsten Morgen fanden Bergretter sie tot. Laut Ermittlungen war der Angeklagte deutlich erfahrener im hochalpinen Gelände und hatte die Tour geplant.

Vor dem Prozess fand die Staatsanwaltschaft drastische Worte. Der Angeklagte habe seine Freundin in der Nacht «schutzlos, entkräftet, unterkühlt und desorientiert» knapp unterhalb des 3798 Meter hohen Gipfels zurückgelassen, hiess es in einer Mitteilung..

Diese Fehler werden dem Freund der Toten vorgeworfen

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Alpinisten eine Reihe von schweren Fehlern vor. Die Behörde meint, dass er die mangelnde Erfahrung seiner Freundin nicht berücksichtigt und nicht für die nötige Ausrüstung gesorgt habe.

Auch habe er nicht rechtzeitig am letzten möglichen Umkehrpunkt auf der Route kehrtgemacht, obwohl ein Wind mit bis zu 74 Kilometern pro Stunde für eine Fühltemperatur von minus 20 Grad gesorgt habe.

Als ein Polizeihubschrauber spätabends in der Dunkelheit zu dem Paar am Berg aufstieg, setzte der Mann keinen Notruf ab. Erst nach Mitternacht habe er die Alpinpolizei kontaktiert, aber nicht mehr auf Anrufe der Einsatzkräfte reagiert.

Der Angeklagte betonte hingegen, dass seine Freundin ebenfalls begeisterte Bergsteigerin und sehr sportlich gewesen sei. «Wir haben die Tour immer gemeinsam geplant und die Entscheidungen gemeinsam getroffen», sagte er – entgegen seinen früheren Aussagen, in denen er sich als den Verantwortlichen der Gipfelbesteigung beschrieben hatte. Vor Gericht erklärte der Mann, dass er sich seine Bergsteiger-Kenntnisse selbst in der Praxis und mit Online-Videos beigebracht habe. Kurse habe er nie belegt. Die Eltern der Verstorbenen schilderten ihre Tochter vor Gericht als äusserst willensstark.

«Geh jetzt, geh!»

«Geh jetzt, geh!» – Mit diesen Worten habe die Frau ihren Freund selbst gebeten, sie in der für beide gefährlichen Situation alleine zu lassen und Hilfe zu holen, schilderte hingegen der Angeklagte. «Sie hat mir dadurch das Leben gerettet», meinte er.

«Das müssen Sie als Bergsteiger wissen»

Der Jurist stellte auch viele Fragen zu Seiltechniken und Notfallmassnahmen, die der Angeklagte nicht angewendet hatte. «Das müssen Sie als Bergsteiger wissen», sagte der Richter etwa zur Tatsache, dass der 37-Jährige die Einsatzkräfte nicht richtig über die totale Erschöpfung seiner Freundin informiert habe.

In den Bergen Österreichs passieren pro Jahr durchschnittlich rund 8400 Unfälle, und knapp 300 Menschen sterben, wie das Kuratorium für alpine Sicherheit berechnet hat. Viele der Todesfälle passieren wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Stürzen. Tod durch Erfrierung oder Erschöpfung scheint in der Statistik äusserst selten auf.

Die Argumente des Verteidigers

Nach Angaben seines Verteidigers liess der Mann schliesslich seine Freundin zurück, um selbst Hilfe zu holen. Der Anwalt hat die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen. Aus seiner Sicht war der Tod der Frau «ein tragischer Unglücksfall», wie die «Kleine Zeitung» aus einer Stellungnahme des Juristen an die Staatsanwaltschaft zitierte.

Demnach habe das Paar die Tour gemeinsam geplant und sich ausreichend vorbereitet gefühlt. Erst in der Nacht sei der Frau die Kraft ausgegangen.

Richter ist Alpin-Experte

Ein auf Alpin-Fälle spezialisierter Richter hat nun darüber zu entscheiden, ob der 37-Jährige für den Tod seiner Freundin zur Rechenschaft gezogen wird. Ihm drohen bis zu drei Jahre Haft. Für den Prozess war vorerst nur ein Tag eingeplant. Allerdings sollen zwei Gutachter und mehr als ein Dutzend Zeugen – darunter Bergretter – aussagen. Deshalb ist eine Verlängerung nicht ausgeschlossen.