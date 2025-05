Rugreufel92

Der deutsche Verteidigungsminister Pitorius sagt heute im Deutschen Fernsehen, dass Putin gar nicht über Frieden in der Ukraine verhandeln will. Die *Leichtgewichte" aus Russland, die er nach Istanbul geschickt hatte, zeigen dies auch sehr deutlich.

Und mit Ultimaten, wie es die EU versucht hatte, beeindrucken Putin auch nicht. In der Ukraine läuft alles nach Putin's Plan. Es dauert eben nur etwas länger. Und Zeit hatte man in Russland schon immer.