Darum geht's Am 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit sind hunderte Rechtsextreme durch die US-Hauptstadt Washington marschiert.

Die Mitglieder der nationalistischen US-Gruppierung «Patriot Front» zogen Richtung Kapitol.

Ziel der Gruppierung ist die Errichtung eines weissen Ethnostaates.

Mitglieder der nationalistischen US-Gruppierung «Patriot Front» sind am 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit durch die US-Hauptstadt Washington marschiert. Fotos und Videos in sozialen Medien zeigten Dutzende maskierte Menschen mit Fahnen vor dem Hauptbahnhof Union Station und im Viertel Capitol Hill. Laut «Washington Post» marschierten Hunderte uniformierte Mitglieder der Gruppierung in Richtung des Kapitols.

«Das Metropolitan Police Department verfolgt die heute Morgen im Viertel Eastern Market stattgefundenen Vorfälle, die unter das Recht auf freie Meinungsäusserung fielen», teilte die örtliche Polizeibehörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Trotz des Rechts «jedes Einzelnen, seine Meinung friedlich zu äussern», wollen sich die Beamten für die öffentliche Sicherheit der Einwohner und Besucher der Hauptstadt einsetzen. An diesem Samstag feiern die USA ihren 250. Geburtstag.

400 members of the white nationalist group Patriot Front are marching on Washington D.C., wearing masks to hide their faces.



The Patriot Front is an openly fascist group that promotes the idea of a homogeneous white ethnostate in the United States. pic.twitter.com/zJS1hzxfCl — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) July 4, 2026

Die «Patriot Front» (Patriotische Front) ist nach Angaben der Anti-Diskriminierung-Organisation (ADL) und des gemeinnützigen Southern Poverty Law Centers (SPLC) eine rechtsextreme und neonazistische Gruppierung. Sie entstand im August 2017 als Abspaltung der Organisation «Vanguard America» nach rassistischen Ausschreitungen in Charlottesville im Bundesstaat Virginia. Ziel der Gruppierung ist die Errichtung eines weissen Ethnostaates. Die Organisation fällt demnach durch straff durchorganisierte, teils unangemeldete Aufmärsche auf.