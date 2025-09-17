Jewgenija Kurotschkina soll eine russische Spionin sein – so wie «Red Sparrow». SDA/blue News

Handydaten und Chatprotokolle deuten auf Jewgenija Kurotschkina als «Red Sparrow». Sie soll an Mord, Entführungen und Marsaleks Spionagenetzwerk beteiligt gewesen sein – ein Thriller mit realem Hintergrund.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Recherchen internationaler Medien identifizieren die Russin Jewgenija Kurotschkina alias «Red Sparrow» als mutmassliche Agentin.

Sie soll mit Verbindungen zu Jan Marsalek und möglichen Rollen beim Berliner Tiergartenmord sowie einer geplanten Entführung in Montenegro in Verbindung stehen.

Kurotschkina soll Marsaleks Flucht nach Russland organisiert, für den russischen Geheimdienst gearbeitet und Waffen bereitgestellt haben.

Beweise legen enge Kontakte zu einem bulgarischen Agentenring und russischen Geheimdiensten nahe. Mehr anzeigen

Im Film ist «Red Sparrow» eine CIA-Heldin, verkörpert von Jennifer Lawrence. Der Blockbuster spielte 150 Millionen Euro ein. In der Wirklichkeit aber steht hinter dem Codenamen eine hochgefährliche Agentin, die mit spektakulären Spionageaktionen in Verbindung gebracht wird – und mit dem Ex-Wirecard-Manager Jan Marsalek.

Auswertungen von Handydaten, Chatprotokollen und weiteren Beweisen deuten stark darauf hin, dass sich hinter «Red Sparrow» in der Realität die Russin Jewgenija Kurotschkina verbirgt. Das zeigen Recherchen vom «Spiegel», «The Insider», ZDF, PBS Frontline und dem «Standard».

In ihrem Lebenslauf soll sie laut Recherche Fähigkeiten wie «Nahkampf-Techniken» und den sicheren Umgang mit Schusswaffen aufführen. Auch könnte sie bei einer gescheiterten Entführung eines russischen Dissidenten und beim brutalen Tiergartenmord in Berlin beteiligt gewesen sein.

Kurotschkina soll ausserdem eng mit Marsalek verbunden sein. Sie arbeite direkt für den Geheimdienstmann Stanislaw Petlinski, der Marsalek schon vor Jahren in die Welt der russischen Nachrichtendienste eingeführt haben soll.

Marsaleks Flucht nach Russland

Nach dem Wirecard-Kollaps im Sommer 2020 floh Marsalek nach Moskau, wo ihn eine Tarnidentität als Priester erwartete. Den falschen Pass soll Kurotschkina beantragt haben. Sie habe ihn zudem in einem Minibus auf die Krim gebracht.

In Russland setzte Marsalek seine Spionagetätigkeit für den russischen Geheimdienst FSB fort. Laut Recherchen lokalisierte sich sein Handy innerhalb von elf Monaten mehr als 300-mal in der Nähe des Moskauer FSB-Hauptquartiers. Wenige Monate nach seiner Flucht leitete er bereits einen Agentenring in Europa.

Die Gruppe, bestehend aus bulgarischen Frauen und Männern, hatte sich in Grossbritannien niedergelassen. Ihr Anführer: der IT-Spezialist Orlin Roussev, ein alter Bekannter Marsaleks. Im Frühjahr 2023 griffen die britischen Behörden zu, nahmen die Agenten fest und verurteilten sie später zu mehrjährigen Haftstrafen. Bei den Razzien stellten Ermittler hunderte SIM-Karten, mehr als 200 Telefone, Drohnen, Abhörgeräte und zehntausende Chats zwischen Roussev und Marsalek sicher.

Geplante Entführung in Montenegro

Besonders brisant: der Plan, den aus Russland geflohenen Sicherheitsbeamten Kirill Kachur in Montenegro zu entführen. Vor Gericht in London erklärte eine Beteiligte, man habe ihr gesagt, Kachur habe Gelder unterschlagen. Sie traf zwei Personen, die sich als Opfer Kachurs ausgaben – vermutlich russische Spione. Hinweise deuten darauf, dass «Red Sparrow» eine dieser falschen Opferrollen spielte.

Am 29. Dezember 2021 landete Kurotschkina über Istanbul in Montenegro. Der bulgarische Agentenring war über ihre Ankunft informiert. Marsalek liess ausrichten, Kachur könne im Notfall sterben, besser sei aber eine Überführung nach Moskau. Am Ende wurde die Operation abgebrochen. Kachur berichtet jedoch, bis heute Drohungen zu erhalten.

Verbindung zum Tiergartenmord

Auch der Mord an Selimchan Changoschwili in Berlin führt zu Kurotschkina. Changoschwili, ein georgischer Asylbewerber, war am 23. August 2019 von FSB-Agent Wadim Krassikow im Tiergarten erschossen worden – mit einer umgebauten Glock samt Schalldämpfer.

Kurotschkina war zehn Tage vor dem Mord in Berlin, Krassikow traf vier Tage nach ihr ein. Einen Tag später verliess sie die Stadt. In Sicherheitskreisen gilt sie als «Glock-Umbauerin», ihre Telefonnummer wurde in einem entsprechenden Handy gefunden. Hinweise deuten darauf, dass sie die Tatwaffe übergeben haben könnte.

Krassikow wurde in Berlin zu lebenslanger Haft verurteilt, jedoch im Sommer 2024 im Zuge eines Gefangenenaustauschs nach Russland überstellt. Dort empfing ihn Wladimir Putin persönlich.

Österreich im Fokus

Der Tiergartenmord gilt in Russland nicht als Erfolg – zu viele Fehler belasteten die Operation. Eine Analyse dieser Pannen verfasste der frühere österreichische Verfassungsschützer Egisto Ott, bei dem Hausdurchsuchungen entsprechende Unterlagen gefunden wurden. Ott soll seit Jahren in engem Kontakt mit Marsalek gestanden haben.

Auch mit dem bulgarischen Spionagering soll Ott verbunden gewesen sein. Marsalek liess einen Helfer zweimal zur Wohnung von Otts Ex-Schwiegersohn fahren, wo die Handys dreier österreichischer Spitzenbeamter und ein verschlüsselter Laptop übergeben wurden. Diese Geräte sollen später von Marsaleks Partnerin nach Moskau gebracht worden sein.

Spionage in Wien

In Wien observierten die Bulgaren zudem monatelang den Investigativjournalisten Christo Grozev. Grozev hatte für Bellingcat Krassikow als Tiergartenmörder identifiziert. Marsalek sprach mit seinen Leuten darüber, wie man Grozev entführen oder töten könnte. Ott soll zuvor Grozevs Meldeadresse abgefragt haben. Einen Zusammenhang mit Marsalek bestreitet er jedoch.

Die Staatsanwaltschaft Wien erhob inzwischen Anklage gegen Ott – wegen Spionage und Amtsmissbrauch. Er weist alle Vorwürfe zurück, es gilt die Unschuldsvermutung. Dem «Red Sparrow» selbst dürfte Ott allerdings nie begegnet sein.