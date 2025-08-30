Die Equal-Earth-Projektion zeigt die Kontinente in realistischeren Grössenverhältnissen – im Gegensatz zur klassischen Mercator-Karte, die Flächen wie Europa oder Nordamerika stark überzeichnet. equal-earth.com

Seit Jahrhunderten zeigt die Mercator-Karte den afrikanischen Kontinent kleiner, als er ist. Jetzt fordert die Afrikanische Union: Schluss mit der Verzerrung, her mit Equal Earth und einem neuen Bild globaler Grössen- und Machtverhältnisse.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Mercator-Karte von 1569 verzerrt Flächen stark. Afrika wirkt kleiner, Europa und Nordamerika grösser.

Die Afrikanische Union unterstützt nun die Kampagne «Correct the Map» und setzt auf die Equal Earth-Projektion.

Kritiker*innen sehen in Mercator ein Relikt kolonialer Macht, das das Selbstbild Afrikas verzerrt.

Equal Earth zeigt Kontinente in realistischen Grössenverhältnissen und soll so auch das geopolitische Denken verändern. Mehr anzeigen

1569 veröffentlichte der flämische Kartograf Gerardus Mercator seine berühmte Projektion. Ihr Vorteil: Schiffe konnten anhand der geraden Linien auf der Karte mit konstantem Kurs über die Weltmeere navigieren.

Doch dieser Nutzen hatte einen Preis: Länder in Äquatornähe wurden klein dargestellt, nördlich gelegene Flächen enorm aufgebläht. So wirkt Grönland auf der Mercator-Karte so gross wie Afrika. In Wahrheit ist der Kontinent 14-mal grösser.

Gerardus Mercators Projektion machte Navigation einfacher – und Afrika kleiner. 1569 schuf er die berühmte Weltkarte. Wikimedia

Noch heute ist die Mercator-Projektion allgegenwärtig. Auf Schulwandkarten, in Atlanten, bei Google Maps. Ihr einfacher Raster macht sie ideal für Zoom- und Navigationsfunktionen. Kritiker*innen sehen in ihr aber nicht nur ein technisches Hilfsmittel, sondern auch ein Symbol kolonialer Macht.

Afrikanische Union: «Korrigiert die Karte»

Die Afrikanische Union (AU) unterstützt seit diesem Sommer die Kampagne Correct the Map, die fordert, Mercator-Karten durch realistischere Darstellungen wie die Equal Earth-Projektion zu ersetzen. Diese zeigt die Flächen in ihren wahren Grössenverhältnissen, wenn auch mit verzerrten Formen.

«Karten prägen, wie wir die Welt verstehen», sagt Tom Patterson, Mitentwickler von Equal Earth, gegenüber der Washington Post. «Die Art von Verzerrungen in Mercators Projektionen kann das Weltbild der Menschen in irreführender Weise beeinflussen.»

Für die AU ist die Karte deshalb mehr als Geografie. «Es mag nur wie eine Karte aussehen, aber in Wirklichkeit ist es viel mehr», erklärte Selma Malika Haddadi, Vizepräsidentin der AU-Kommission, gegenüber Reuters.

Die Afrikanische Union unterstützt eine Kampagne, die Organisationen weltweit dazu bringen will, die Mercator-Karte durch eine neue Projektion zu ersetzen, die die tatsächliche Grösse des Kontinents genauer wiedergibt. Hier ein Vergleich zwischen der Mercator- und der Equal-Earth-Projektion. New York Times (Weiyi Cai) (Screenshot)

Die Idee sei nun, sich von einer Karte aus der Kolonialzeit zu verabschieden, die nach Ansicht von Kritiker*innen Afrikas Bedeutung im kollektiven Bewusstsein geschmälert hat. Der Kontinent mit über einer Milliarde Menschen solle nicht länger als Randnotiz erscheinen. «Die Mercator-Projektion hat Afrika marginalisiert,» sagte Haddadi. Dabei sei es in Wirklichkeit der zweitgrösste Kontinent der Welt.

Koloniale Schatten auf der Landkarte

Historiker*innen erinnern daran, dass die Mercator-Karte eng mit den Interessen europäischer Seemächte verbunden war. Holland und England nutzten sie im 17. Jahrhundert, um Handelsrouten und Kolonien abzubilden, ein Instrument der Expansion und Machtdemonstration.

Bis heute verzerrt sie vor allem nördliche Regionen: Grossbritannien wirkt fast dreimal so gross, Nordamerika viermal grösser als in Wirklichkeit.

Afrikas wahre Dimension: In die Umrisse des Kontinents passen nicht nur die USA, China und Indien, sondern auch Europa und Japan. Das macht sichtbar, wie stark Karten wie die Mercator-Projektion Afrikas Grösse verzerren. correctthemap.org (Kai Krause)

Für afrikanische Kritikerinnen und Kritiker ist das mehr als nur ein technischer Fehler. Es sei Teil einer jahrhundertelangen kulturellen Abwertung, die im Klassenzimmer beginnt: Kinder sehen ihre Heimat kleiner und unbedeutender dargestellt, als sie ist.

Equal Earth: Alternative mit Symbolkraft

Die Equal Earth-Karte, 2018 entwickelt, will diesen Perspektivenwechsel ermöglichen. Sie ist flächengetreu und soll das Gleichgewicht auf der Landkarte wiederherstellen. Internationale Organisationen wie die Weltbank nutzen sie bereits. Auch das US Geological Survey denkt über den Wechsel nach.

«Die Unterstützung durch die Afrikanische Union ist ein historischer Meilenstein. Sie verwandelt unsere kulturelle Forderung in eine politische», sagte Fara Ndiaye, Mitbegründerin von Speak Up Africa, einer senegalesischen NGO, die zusammen mit Africa No Filter die Kampagne gestartet hat.

Die AU verwende zwar im Moment auf ihren eigenen Webseiten noch die Mercator-Projektion, ihre Organisation arbeite aber mit dem Staatenbund daran, dies zu ändern. Die Kampagne habe zahlreiche internationale Organisationen aufgefordert, ihre Karten zu ersetzen.

Mehr als nur Kartografie

Bei Google Maps können Nutzer*innen auf dem Desktop zwischen der Mercator- und der Globus-Ansicht wählen. Auf Handys bietet Google Maps jedoch nur die Mercator-Projektion an.

Ganz perfekt ist auch die Equal Earth-Karte nicht. Keine flache Projektion kann Kugelformen ohne Verzerrung abbilden. Aber sie rückt die Balance zurecht. Afrika erscheint in seiner realen Dimension, Südamerika wird nicht länger geschrumpft, Europa und Nordamerika verlieren faktengetreu an Fläche.

Für Fara Ndiaye ist die Initiative ein «historischer Meilenstein»: «Es bedeutet, dass Kinder in Afrika und weltweit ihr Kontinent in wahrer Grösse sehen. Karten sind nie neutral. Sie formen unsere Vorstellung von Macht, Identität und Geschichte.»

Video zum Thema