Rennwagen in Frankreich kommt von Strasse ab – drei Tote - Gallery Nach dem Vorfall bei der Auto-Rallye im Département Puy-de-Dôme gibt es Untersuchungen. Bild: dpa Für drei Besucher einer französischen Autorallye endete die Veranstaltung tödlich. (Archivbild) Bild: dpa Rennwagen in Frankreich kommt von Strasse ab – drei Tote - Gallery Nach dem Vorfall bei der Auto-Rallye im Département Puy-de-Dôme gibt es Untersuchungen. Bild: dpa Für drei Besucher einer französischen Autorallye endete die Veranstaltung tödlich. (Archivbild) Bild: dpa

Ein regionales Sportevent in Frankreich wird von einem tragischen Vorfall überschattet. Für mehrere Menschen im Publikum endet die Veranstaltung tödlich.

DPA, tpfi dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Autorennen in Zentralfrankreich sind am Samstag drei Zuschauer getötet worden.

Ein Fahrzeug kam von der Strasse abkam und raste in die Menschenmenge am Rand.

Die Toten seien zwei Brüder im Alter von 70 und 60 Jahren sowie ein 44-jähriger Familienvater, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Mehr anzeigen

Ein Rennwagen hat in Frankreich mehrere Menschen im Publikum erfasst – zunächst starben zwei Menschen, eine dritte Person erlag Medienberichten zufolge am Nachmittag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Der Wagen sei bei der Rallye de la Fourme bei Arlanc im Département Puy-de-Dôme in der Mitte Frankreichs von der Strasse abgekommen, teilte die Präfektur auf der Plattform X mit. Mehrere weitere Menschen, die zum Zeitpunkt des Unfalls anwesend waren, stehen demnach unter Schock.

Unter den Todesopfern befinden sich zwei Brüder im Alter von 70 und 60 Jahren, wie Medien unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichteten. Das dritte Opfer sei ein 44-jähriger Vater. Die Staatsanwaltschaft leitete laut den Berichten eine Untersuchung wegen fahrlässiger Tötung ein. Den Wagen habe eine 22-Jährige gesteuert, mit ihr im Auto habe eine 51-jährige Co-Pilotin gesessen.

Finalement, ce sont 3 personnes (2 frères de 70 et 60 ans et un père de famille de 44 ans) qui sont mortes tout à l'heure lors du rallye automobile de la Fourme, organisé dans le Puy-de-Dôme. Notre journal des infos en plus est ici: https://t.co/RBy5cW0PQP pic.twitter.com/IQ3o6dTo5P — Médias Infos (@Mediasinfos) July 26, 2025

Die Rallye sei sofort beendet worden, sagte der Präfekt Joël Mathurin laut einem Video des französischen Senders BFMTV. Dies bestätigte auch die Rennleitung in einem kurzen Beitrag auf Facebook. Das Rennen sei um kurz vor 11.00 Uhr abgebrochen worden. «Es findet keine Preisverleihung statt.»

Zuschauer in verbotenem Bereich?

Verschiedenen Medienberichten zufolge hielten sich die verunglückten Zuschauer in einem abgesperrten Bereich auf. Eine Untersuchung sei eingeleitet worden, um die Umstände zu klären, sagte Mathurin in dem Video auf BFMTV. Es sei ausserdem eine psychologische Betreuung in der Nähe eingerichtet worden

Bereits im vergangenen Jahr wurde diese Rallye von einem Todesfall überschattet. Ein für die Sicherung der Strecke verantwortlicher Mann war den Organisatoren der Rallye zufolge von einem Rennauto erfasst worden.