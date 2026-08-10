Aufgrund seines niedrigen Wasserstandes ist der Rhein an einer Stelle kaum noch für Frachtschiffe passierbar. Die Versorgung der Schweiz mit lebenswichtigen Gütern ist davon aber nicht betroffen.

Aufgrund der starken Trockenheit und des niedrigen Wasserpegels verkehren die Frachtschiffe auf dem Rhein gar nicht mehr oder nur noch mit stark reduzierter Ladung. (Archivbild)

Im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz, knapp 40 Kilometer westlich von Mainz, liegt die Ortschaft Kaub. An diesem Ort ist der Wasserpegel des Rheins derzeit so tief, dass es faktisch schon fast zu einer Zweiteilung des Rheins gekommen ist. Das stellt eine Sprecherin der Schweizerischen Rheinhäfen Port of Switzerland auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA fest.

Viele Schiffe verkehrten gar nicht mehr oder nur noch mit stark reduzierter Ladung, heisst es auf der Webseite des Bundesamtes für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL). Die Transportkapazitäten für den Import seien erheblich eingeschränkt. Dank einer Verlagerung auf Schiene und Strassen, bleibe die Versorgung der Schweiz mit lebenswichtigen Gütern wie Mineralölprodukten oder Nahrungsmitteln aber gewährleistet.