  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Havarie in Deutschland Rohöl schiesst meterhoch aus Pipeline in Brandenburg

dpa

10.12.2025 - 21:07

Rohöl schiesst meterhoch aus Pipeline in Brandenburg - Gallery
Rohöl schiesst meterhoch aus Pipeline in Brandenburg - Gallery. Aus einer Leitung der PCK-Raffinerie sind große Mengen Öl ausgetreten. (Archivbild)

Aus einer Leitung der PCK-Raffinerie sind große Mengen Öl ausgetreten. (Archivbild)

Bild: dpa

Rohöl schiesst meterhoch aus Pipeline in Brandenburg - Gallery. Der Einsatz in Zehnebeck dürfte noch stundenlang dauern.

Der Einsatz in Zehnebeck dürfte noch stundenlang dauern.

Bild: dpa

Rohöl schiesst meterhoch aus Pipeline in Brandenburg - Gallery
Rohöl schiesst meterhoch aus Pipeline in Brandenburg - Gallery. Aus einer Leitung der PCK-Raffinerie sind große Mengen Öl ausgetreten. (Archivbild)

Aus einer Leitung der PCK-Raffinerie sind große Mengen Öl ausgetreten. (Archivbild)

Bild: dpa

Rohöl schiesst meterhoch aus Pipeline in Brandenburg - Gallery. Der Einsatz in Zehnebeck dürfte noch stundenlang dauern.

Der Einsatz in Zehnebeck dürfte noch stundenlang dauern.

Bild: dpa

Ein kleines Leck mit grossen Folgen: Nach Schätzungen der Feuerwehr sind bei Gramzow mehr als 200’000 Liter Öl aus einer Pipeline ausgetreten. Die Bergung dauert.

DPA

10.12.2025, 21:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • An einer Pipeline nahe der PCK-Raffinerie in Brandenburg ist nach einer Havarie offenbar eine grosse Menge an Erdöl ausgetreten.
  • Das Brandenburger Umweltministerium bestätigte am Mittwochabend Medienberichte über den Vorfall nahe der Ortschaft Zehnebeck in der Gemeinde Gramzow in der Uckermark.
  • Die «Märkische Oderzeitung» berichtete über eine Erdölfontäne, die bis zu zwölf Meter in die Höhe schiesse und veröffentlichte Bilder davon.
Mehr anzeigen

Aus einer Pipeline in Brandenburg sind nach einem Unfall mindestens 200’000 Liter Rohöl ausgetreten. Zu dem fatalen Defekt kam es nach Arbeiten an der Leitung, die von Rostock nach Schwedt führt. Das Öl sei in einer Pumpstation nahe Gramzow in der Uckermark aus einem kleinen Leck mit einem Druck von circa 20 Bar viele Meter hoch herausgeschossen, sagte der Abteilungsleiter der Feuerwehr Schwedt, Alexander Trenn, der Deutschen Presse-Agentur. Die Menge könne auch noch grösser sein.

Vor Ort waren nach seinen Angaben etwa 100 Kräfte der Feuerwehr, dazu etwa 25 Mitarbeiter der Raffinerie PCK, der die Leitung gehört. Auch nach Stunden trat am Abend noch Öl aus, wenn auch in geringerer Menge, wie Trenn sagte. Spezielle Saugwagen sollen nun das Öl, das zurzeit auf einem nassen Acker stehe, aufnehmen. Der Einsatz in Zehnebeck, etwa drei Kilometer vom Ortskern Gramzow entfernt, werde noch stundenlang dauern und auch am Morgen fortgesetzt, fügte er an.

PCK: Absichtliche Fremdeinwirkung kann ausgeschlossen werden

PCK erklärte, nach ersten Erkenntnissen sei das Unglück durch vorbereitende Arbeiten für einen geplanten Sicherheitstest an der Pipeline verursacht worden. «Eine absichtliche Fremdeinwirkung kann derzeit ausgeschlossen werden.» 

Brandenburgs Umweltministerium erklärte am Abend, Ministerin Hanka Mittelstädt werde sich am Donnerstag (12.30 Uhr) vor Ort ein Bild über das Ausmass der Schäden machen. Laut PCK waren Werkfeuerwehr, örtliche Feuerwehren, die Gefahrstoffeinheit Uckermark sowie die Werkseinsatzleitung der PCK mit schwerem Gerät im Einsatz.

Meistgelesen

Wie beleidigend war Brigitte Macrons Wortwahl wirklich?
ManCity dreht das Spiel in Madrid – war es das für Real-Coach Alonso?
USA bringen Tanker vor Venezuela unter ihre Kontrolle +++ Weiterer Richter ordnet Freigabe der Epstein-Akten an
«Wenn nur ein Prozent das nachahmen, haben wir ein Problem»
«Die Angst vor Einsamkeit lässt uns falsche Entscheidungen treffen»