Arbeiter beginnen mit der Reparatur, nachdem eine 127 Jahre alte Wasserleitung unter dem New Yorker Times Square nachgab und Straßen und U-Bahnen überflutete. Bild: Bebeto Matthews/AP

Wegen eines Rohrbruchs unter dem Times Square in New York ist es zu einer Überschwemmung der örtlichen U-Bahn-Station gekommen. In der am meisten genutzten U-Bahn-Station der Stadt floss Wasser am Dienstag Treppen hinunter und durch Belüftungsschächte, wie aus Videoaufnahmen in den sozialen Medien hervorging.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bruch einer alten Wasserleitung unter dem Times Square hat in der US-Metropole New York für Überschwemmungen und Zugausfälle gesorgt.

In weiten Teilen des Bezirks Manhattan wurde der U-Bahn-Verkehr ausgesetzt.

Durch Arbeiten mit schwerem Gerät entstand ein grosses Loch an der betroffenen Strassenkreuzung. Mehr anzeigen

Eine 127 Jahre alte Wasserleitung habe um drei Uhr morgens unter der 40th Street und der Seventh Avenue nachgegeben, teilte Rohit Aggarwala von der örtlichen Behörde für Umweltschutz mit.

Water main break near Times Square halts subway service, closes streets https://t.co/bxl3lUkWDh pic.twitter.com/JMYKHz1HR7 — New York Post (@nypost) August 29, 2023

dpa