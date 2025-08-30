  1. Privatkunden
Seltene Haarfarbe verbindet Rothaarigen-Festival lockt Tausende in den Niederlanden

dpa

30.8.2025 - 23:04

Rothaarigen-Festival lockt Tausende in den Niederlanden - Gallery
Beim Rothaarigen-Festival in Tilburg feiern Tausende Menschen ihre seltene Haarfarbe – und teilen Erfahrungen, die sie weltweit verbinden.

DPA

30.08.2025, 23:04

30.08.2025, 23:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im niederländischen Tilburg zelebrierten tausende Menschen aus aller Welt, dass sie rothaarig sind.
  • Zum Rothaarigen-Festival kamen Besucher aus über 80 Ländern.
  • «Viele Rothaarige schliessen hier Freundschaften und kommen jedes Jahr wieder», sagte Festivaldirektor Rouwenhorst.
Mehr anzeigen

Tausende rothaarige Menschen aus aller Welt sind am Wochenende zum Rothaarigen-Festival ins niederländische Tilburg gekommen. Die Besucher der Redhead Days kämen aus über 80 Ländern, teilten die Macher des Festivals mit, das bereits zum 20. Mal organisiert wird. Zum Programm in einem Park der niederländischen Grossstadt gehören Musikauftritte, Partys, Rothaarigen-Speeddating, Spiele und kreative Aktivitäten. Übernachten können die Festivalbesucher auf einem Zeltplatz. 

Haarfarbe bestimmt nur ein einziges Gen

Die Haarfarbe verbinde die Besucher, sagte Initiator und Festivaldirektor Bart Rouwenhorst der Zeitung «Algemeen Dagblad». «Man sieht sich ähnlich, sodass man sich wie eine Art Familie fühlt. Aber es gibt noch mehr, was verbindet, zum Beispiel die Erfahrungen aus der Kindheit, denn mit roten Haaren fällt man einfach auf. Vor allem, wenn man beispielsweise in Mexiko lebt, trifft man kaum andere Menschen mit roten Haaren.» 

Nur zwei Prozent aller Menschen weltweit hätten rote Haare, berichtete die Zeitung. Die meisten davon lebten in nordeuropäischen Ländern. Den höchsten Anteil mit etwa zehn Prozent der Bevölkerung gebe es in Schottland und Irland. Von den über 150 Genen, die die Haarfarbe bestimmten, gebe es nur ein einziges Gen, das einem Menschen rote Haare beschere, sagte Molekularbiologe Manfred Kayser der Zeitung. Entsprechend selten komme die Haarfarbe vor. 

«Viele Rothaarige schliessen hier Freundschaften und kommen jedes Jahr wieder», sagte Festivaldirektor Rouwenhorst. «Und es entstehen auch Beziehungen, aus denen dann wieder rothaarige Kinder geboren werden.»

