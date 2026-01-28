Aktuell Rundfunk: Bus mit deutschen Touristen in Norwegen verunglückt

ARCHIV – Die Nationalflagge von Norwegen. Ein deutscher Urlauber ist bei einer Angeltour auf dem Fluss Mandalselva in Südnorwegen ums Leben gekommen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Reisebus mit deutschen Touristen ist in Norwegen nach einem Medienbericht umgestürzt – es gibt mehrere Verletzte. Laut dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksender NRK, der sich auf Polizeiangaben beruft, sind 34 Deutsche an Bord des Busses gewesen. Mehrere Businsassen wurden demnach bei dem Unfall leicht verletzt. Vier von ihnen seien in Krankenhäuser gebracht worden.