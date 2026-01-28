Führungswechsel bei den Schweizer Salinen: Wegen strategischer Differenzen muss CEO Stefan Schenker gehen. Sein Stellvertreter Andreas Baud übernimmt vorläufig.

Wegen strategischer Differenzen verlässt Stefan Schenker die Schweizer Salinen AG. Die Unternehmensführung liegt nun bis auf Weiteres in den Händen seines Stellvertreters Andreas Baud. (Archivbild)

Der Verwaltungsrat der Schweizer Salinen AG teilte am Montag mit, das Arbeitsverhältnis zu Schenker wegen strategischer Differenzen beendet zu haben.

Sein bisheriger Stellvertreter Andreas Baud wird die Stelle mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres übernehmen. Die Kontinuität des Geschäftsbetriebs sei so weiterhin gewährleistet, und laufende Projekte könnten fortgeführt werden.

Der Verwaltungsrat bedankte sich bei Schenker, Baud und der Geschäftsleitung für deren Engagement.