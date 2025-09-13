  1. Privatkunden
Ehemaliger «Hitparade»-Star Schlager-Ikone Andreas Martin stirbt mit 72 Jahren

dpa

13.9.2025 - 19:35

Als Komponist schrieb und produzierte er auch Stücke für andere Künstler. 
Als Komponist schrieb und produzierte er auch Stücke für andere Künstler. 
Archivbild: dpa

In den letzten Jahren hatte sich der einstige «Hitparade»-Liebling weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun ist Andreas Martin mit 72 Jahren gestorben.

DPA

13.09.2025, 19:35

13.09.2025, 19:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Schlagersänger Andreas Martin ist tot.
  • Der «ZDF-Hitparade»-Sänger ist am Samstag (13. September) im Alter von 72 Jahren verstorben.
  • Andreas Martin, der in den 1980er- und 1990er-Jahren grosse Erfolge feierte, hatte sich in den letzten Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.
Der Schlagersänger Andreas Martin ist tot. Der 72-Jährige starb am frühen Samstagmorgen im nordrhein-westfälischen Neunkirchen, wie sein Manager Joseph Thomann der dpa bestätigte. Die Beerdigung solle Anfang Oktober im engsten Kreis stattfinden. Zuvor hatte die «Bild» berichtet. 

Andreas Martin feierte in den 1980er und 90er Jahren mit Liedern wie «Deine Flügel fangen Feuer», «Du bist alles» und «Amore Mio» grosse Erfolge. Besonders durch Auftritte in der ZDF-«Hitparade» wurde der gebürtige Berliner einem breiten Publikum bekannt. Als Komponist schrieb und produzierte er auch Stücke für andere Künstler wie Wolfgang Petry oder Engelbert.

In den letzten Jahren hatte sich der Sänger weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Der Freitod seiner Frau Julijana mit nur 64 Jahren im Jahr 2017 hat Andreas Martin in ein tiefes Loch gestürzt. An Musik war für Andreas zu dieser Zeit nicht zu denken, zu tief sass der Schmerz über diesen unfassbaren Verlust. 2023 erschien sein letztes Album «Hier in dem Moment».

Schlagerstar Jürgen Drews spricht offen wie nie über seine unheilbare Krankheit

Schlagerstar Jürgen Drews spricht offen wie nie über seine unheilbare Krankheit

Schlagersänger, der heute seinen 80. Geburtstag feiern kann, so offen wie nie über die unheilbare Nervenkrankheit. Jürgen Drews leidet an Polyneuropathie.

02.04.2025

TV-Comeback des Schlagerstars. Beatrice Egli kehrt mit grosser Primetime-Show zurück

TV-Comeback des SchlagerstarsBeatrice Egli kehrt mit grosser Primetime-Show zurück

Schlager-Welt ist besessen. Florian Silbereisen und Helene Fischer überraschen mit gemeinsamem Comeback

Schlager-Welt ist besessenFlorian Silbereisen und Helene Fischer überraschen mit gemeinsamem Comeback

SRF auf den Spuren von Egli und Fischer. «Die Schlager-Welt ist überhaupt nicht verstaubt»

SRF auf den Spuren von Egli und Fischer«Die Schlager-Welt ist überhaupt nicht verstaubt»

