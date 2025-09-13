Als Komponist schrieb und produzierte er auch Stücke für andere Künstler. Archivbild: dpa

In den letzten Jahren hatte sich der einstige «Hitparade»-Liebling weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun ist Andreas Martin mit 72 Jahren gestorben.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Schlagersänger Andreas Martin ist tot.

Der «ZDF-Hitparade»-Sänger ist am Samstag (13. September) im Alter von 72 Jahren verstorben.

Andreas Martin, der in den 1980er- und 1990er-Jahren grosse Erfolge feierte, hatte sich in den letzten Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Mehr anzeigen

Der Schlagersänger Andreas Martin ist tot. Der 72-Jährige starb am frühen Samstagmorgen im nordrhein-westfälischen Neunkirchen, wie sein Manager Joseph Thomann der dpa bestätigte. Die Beerdigung solle Anfang Oktober im engsten Kreis stattfinden. Zuvor hatte die «Bild» berichtet.

Andreas Martin feierte in den 1980er und 90er Jahren mit Liedern wie «Deine Flügel fangen Feuer», «Du bist alles» und «Amore Mio» grosse Erfolge. Besonders durch Auftritte in der ZDF-«Hitparade» wurde der gebürtige Berliner einem breiten Publikum bekannt. Als Komponist schrieb und produzierte er auch Stücke für andere Künstler wie Wolfgang Petry oder Engelbert.

In den letzten Jahren hatte sich der Sänger weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Der Freitod seiner Frau Julijana mit nur 64 Jahren im Jahr 2017 hat Andreas Martin in ein tiefes Loch gestürzt. An Musik war für Andreas zu dieser Zeit nicht zu denken, zu tief sass der Schmerz über diesen unfassbaren Verlust. 2023 erschien sein letztes Album «Hier in dem Moment».