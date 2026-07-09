Auf einem Gymnasium im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern fällt bei der Maturitätsprüfung ein Drittel durch. Das will eine Schülerin nicht akzeptieren – und teilt bei der Maturafeier kräftig aus.

Darum geht’s Die Wutrede einer Schülerin bei einer Maturafeier macht in Deutschland Schlagzeilen.

Weil ein Drittel der Schüler*innen bei der Maturitätsprüfung durchgefallen ist, macht die Schülerin in ihrer Rede der Schule sowie dem Lehrpersonal schwere Vorwürfe.

Das Schulamt will die hohe Durchfallquote an dem Gymnasium nun prüfen. Zusammenfassung erstellt mit

Nicht alle Schüler*innen schaffen die Maturitätsprüfung. So weit, so normal. Doch an einem Gymnasium im nordostdeutschen Hagenow rasselte rund ein Drittel des Jahrgangs durch die Prüfung.

Das liess eine ebenfalls durchgefallene Schülerin auf der Maturafeier nicht auf sich sitzen. In einer Wutrede schiesst sie gegen die Schule und Lehrkräfte, wie der «Nordkurier» zuerst berichtete. Dabei prangert sie schlechte Lernbedingungen und eine unzureichende Vorbereitung auf die Prüfungen an.

«Sind wir wirklich alle zu blöd gewesen?»

Weil ein Schüler gar nicht erst zu den Prüfungen zugelassen wurde, seien «34 Prozent von uns durchgefallen», rechnet sie vor. Im ganzen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern schafften aber lediglich sieben Prozent die Prüfung nicht. Die Schülerin fragt spöttisch: «Da kommt natürlich eine Frage auf. Sind wir wirklich alle zu blöd gewesen? Haben wir nicht gelernt?» Mitnichten, wie die Schülerin betont. Vielmehr hätten ständige Lehrerwechsel den Schüler*innen das Leben schwer gemacht, zudem habe zwei Jahre lang kein vernünftiger Mathematikunterricht stattgefunden.

Hinzu kommt: Die ohnehin schon kurze Vorbereitungszeit auf die Prüfungen sei weiter gekürzt worden. Für die Lehrkräfte hat die Schülerin entsprechend wenig übrig. Sie fragt: «Ist es hier wichtig, dass Schüler stolz auf sich sind oder doch eher, dass Lehrer ihre Traumata an den Schülern auslassen, anstatt in Therapie zu gehen?»

Neben sachlicher Kritik sparte die Schülerin nicht mit harschen Worten. Immer wieder wird während der Wutrede geklatscht und gejohlt, vor allem als die Schülerin sagt: «An die, die unserem Jahrgang die Durchfallquote gönnen, ganz ehrlich: Fickt euch einfach nur alle!»

Sie fährt fort: «Ich habe ja volles Verständnis für den Personalmangel und es ist echt schwierig, gute Lehrer zu finden. Aber wie kann es sein, dass völlig inkompetente Lehrer eingestellt werden, die dazu noch offensichtlich pädophile Aussagen tätigen und niemand tut etwas dagegen?»

Schulamt will schlechtes Abschneiden prüfen

Wie «Bild» berichtet, will das staatliche Schulamt nun prüfen, warum so viele Schüler*innen die Maturitätsprüfung nicht bestanden haben. Die Schule selbst hat sich bislang noch nicht geäussert.

Zur Rede der Schülerin äussert sich das Schulamt jedoch. Demnach habe diese «Beschimpfungen und Verunglimpfungen» geäussert. «Dies war sicherlich dem Umstand geschuldet, dass sie die Abiturprüfungen (Maturitätsprüfungen, Anm.) nicht bestanden hat». Ein anderer Schüler hingegen habe in seiner Rede die Leistungen seiner Mitschüler und der Lehrkräfte «umfassend gewürdigt».