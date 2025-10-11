  1. Privatkunden
Täter auf der Flucht Schüsse auf Marktplatz in Giessen (D) – mehrere Verletzte

dpa

11.10.2025 - 18:25

Es läuft ein grösserer Polizeieinsatz. 
Es läuft ein grösserer Polizeieinsatz. 
Symbolbild: dpa

Noch ist nicht viel bekannt. Das Ganze ereignete sich am Nachmittag, der Täter ist flüchtig.

,

DPA, Agence France-Presse

11.10.2025, 18:25

11.10.2025, 18:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Zentrum von Giessen sind mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden.
  • Der Täter sei noch flüchtig, teilte am Samstagabend ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP mit.
  • Bei der Tat am Nachmittag seien mindestens drei Menschen verletzt worden.
Mehr anzeigen

Ein Unbekannter hat auf dem Marktplatz von Giessen in Hessen mehrere Schüsse abgegeben. Mehrere Menschen seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Täter sei noch flüchtig.

Die Schüsse seien um kurz nach 15 Uhr gefallen, sagte der Polizeisprecher. Derzeit werde nicht davon ausgegangen, dass eine Gefährdung für die Bevölkerung bestehe. 

Hintergründe noch unklar

Zur Schwere der Verletzungen der Opfer konnte die Polizei noch nichts sagen. Auch weitere Details oder Hintergründe waren zunächst noch nicht bekannt. 

Der Einsatz laufe noch, sagte der Polizeisprecher. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Mehr folgt.

