Bewaffnete Polizisten gehen in der Nähe der Viertola-Schule. Bei dem Vorfall an einer Grundschule in der finnischen Stadt Vantaa nördlich von Helsinki sind Kinder verletzt worden. Markku Ulander/Lehtikuva/dpa

In einer Grundschule in der finnischen Stadt Vantaa sind Schüsse gefallen – mehrere Menschen wurden verletzt. Am Dienstagmorgen sei es zu den Schüssen in der finnischen Stadt nahe Helsinki gekommen.

Ein Täter wurde nach Angaben der Polizei bereits festgenommen.

Bei einem Vorfall an einer Grundschule in der finnischen Stadt Vantaa nördlich von Helsinki sind mindestens drei Kinder verletzt worden. Das teilte die finnische Polizei mit. Dort waren am Morgen Schüsse gefallen.

Der Vorfall werde vor Ort weiter untersucht. Details gab es noch nicht. Ein mutmasslicher Täter wurde nach Angaben der Polizei festgenommen. Auch dieser sei noch minderjährig. Die Öffentlichkeit wurde aufgefordert, sich von dem Gebiet fernzuhalten.

