In neun Kantonen starten am Montag die Volksschulen ins neue Schuljahr. Mit dem Schulanfang nehmen Tausende von Kindern erstmals den Weg in den Kindergarten oder die Schule auf sich. Die landesweite Schulwegkampagne steht unter dem Merkspruch «Luege – Brämse – Halte».

In neun Kantonen der Deutschschweiz starten am Montag die Volksschulen ins neue Schuljahr. (Symbolbild)

Das neue Schuljahr beginnt am 10. August in den Kantonen Aargau, Bern, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Glarus, St. Gallen, Solothurn, Schwyz und Thurgau, wie die Ferienaufstellung der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren festhält.

Im Kanton Bern beginnt für 10'250 Kinder im deutschsprachigen Kantonsteil – im französischsprachigen am 17. August – die Schulzeit. Insgesamt werden voraussichtlich rund 119'500 Kinder und Jugendliche das neue Schuljahr in der Volksschule in Angriff nehmen. Im Vorjahr waren es nach Angaben der Berner Bildungs- und Kulturdirektion vom Mittwoch rund 118'650 Schülerinnen und Schüler.

Im französischsprachigen Kantonsteil besuchen knapp 8700 Schülerinnen und Schüler die Volksschule, im Vorjahr waren es 9400. Der Rückgang erklärt sich insbesondere mit dem Kantonswechsel der Stadt Moutier von Bern zum Jura.

In Basel-Stadt beginnen laut Angaben des Kantons rund 28'500 Kinder und Jugendliche ihre Schulzeit, darunter 1715 Erstklässler, die in die Primarschule eintreten.

In allen neun Kantonen machen sich mit dem Schulstart zahlreiche Kinder zum ersten Mal auf den Weg in den Kindergarten oder in die Schule. Die Polizei ist auf den Kindergarten- und den Schulwegen präsent und appelliert an die Verkehrsteilnehmenden, besonders achtsam zu sein.

Tipps für Fahrzeuglenkende

Kinder erleben laut Polizei den Strassenverkehr anders als Erwachsene. Sie könnten Geschwindigkeiten und Distanzen noch nicht zuverlässig einschätzen. Zudem liessen sie sich leichter ablenken und könnten spontan handeln. Erwachsene Verkehrsteilnehmende, aber auch Eltern, sollten daher Verantwortung übernehmen und Vorbilder sein.

Für Kinder gilt beim Überqueren der Strasse: «Warte, luege, lose, laufe». Doch was können Fahrzeuglenkende tun, um Kinder zu schützen? Der Merkspruch «Luege – Brämse – Halte» fasst die wichtigsten Verhaltenstipps für Fahrzeuglenkende kurz zusammen. Er steht im Zentrum der landesweiten Schulwegkampagne des Fonds für Verkehrssicherheit (FVS) und des Touring Club Schweiz (TCS).