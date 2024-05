US-Polizeieinheiten haben wohl ein Massaker an einer Schule im US-Bundesstaat Wisconsin verhindert. Symbolbild: Keystone

Ein mögliches Schusswaffenmassaker an einer Schule im US-Bundesstaat Wisconsin ist am Mittwoch vereitelt worden. Der Schütze sei «neutralisiert» worden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde demnach sonst niemand.

Die Polizei hat einen Anschlag an einer Schule im US-Bundesstaat Wisconsin ist am Mittwoch vereitelt.

Details über den Täter oder dessen Motiv wurdennicht bekannt.

Details über den Täter oder dessen Motiv wurdennicht bekannt. Mehr anzeigen

Kinder an der Mittelschule in Mount Horeb und deren Eltern standen aber unter Schock. «Ich glaube, es ist nirgendwo mehr sicher», sagte die 32-jährige Alison Kelly, deren zwölfjähriger Sohn Max in der betroffenen Schule war. Er hatte gerade gemeinsam mit seinen Klassenkameraden Rollschuhfahren in der Turnhalle geübt und sei auf den Rollen aus der Schule geflüchtet. Irgendwann hätten er und die anderen die Rollschuhe zurückgelassen und seien nur in Socken weitergerannt, sagte der Junge.

Details über den Täter oder dessen Motiv gab die Polizei nicht bekannt. Zunächst blieb auch unklar, ob er verletzt oder getötet wurde. Polizisten durchkämmten das Schulgelände und gaben schliesslich Entwarnung. Eine Frau, die in der Nähe in einem Laden arbeitet, sagte der Nachrichtenagentur AP, sie habe vier oder fünf Schüsse gehört.

