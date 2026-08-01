So war das Feuerwerk in Flüelen UR

Einen wunderschönen guten Morgen aus der Redaktion an diesem warmen Bundesfeiertag 2026! Ich habe heute die Freude, für euch die Nachrichtenlage zu beobachten und die Meldungen des Tages aufzubereiten. Alles, was uns rund um den Schweizer Nationalfeiertag beschäftigt, bündeln wir hier im Ticker.

Den Anfang macht eine Meldung unserer Partner von «BRK News». Sie berichten, dass am Freitagabend an der Flüeler Seepromenade das traditionelle Seenachtsfest als Auftakt zum Schweizer Nationalfeiertag stattfand. Dabei gab es auch ein 15-minütiges Feuerwerk. Es sei eines der wenigen bewilligten Feuerwerke gewesen.

Möglich machte dies eine Spezialbewilligung des Kantons Uri. Zur Absicherung des Anlasses standen unter anderem die Seepolizei und die Feuerwehr im Einsatz.