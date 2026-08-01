Ticker1.-August-Ticker
Eines der wenigen bewilligten Feuerwerke begeistert Tausende in Flüelen UR
Die Schweiz feiert am 1. August den Bundesfeiertag. blue News fasst im Ticker die Ereignisse zum Nationalfeiertag zusammen.
So war das Feuerwerk in Flüelen UR
Einen wunderschönen guten Morgen aus der Redaktion an diesem warmen Bundesfeiertag 2026! Ich habe heute die Freude, für euch die Nachrichtenlage zu beobachten und die Meldungen des Tages aufzubereiten. Alles, was uns rund um den Schweizer Nationalfeiertag beschäftigt, bündeln wir hier im Ticker.
Den Anfang macht eine Meldung unserer Partner von «BRK News». Sie berichten, dass am Freitagabend an der Flüeler Seepromenade das traditionelle Seenachtsfest als Auftakt zum Schweizer Nationalfeiertag stattfand. Dabei gab es auch ein 15-minütiges Feuerwerk. Es sei eines der wenigen bewilligten Feuerwerke gewesen.
Möglich machte dies eine Spezialbewilligung des Kantons Uri. Zur Absicherung des Anlasses standen unter anderem die Seepolizei und die Feuerwehr im Einsatz.
Bundesräte traten bereits gestern auf
Fünf Mitglieder des Bundesrates haben in ihren Ansprachen am Freitagabend an verschiedenen Orten in der Schweiz schon einen Tag vor dem 1. August die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag eröffnet.
Guy Parmelin, Elisabeth Baume-Schneider, Albert Rösti, Beat Jans und Martin Pfister priesen die Qualitäten der Schweiz, die den Erfolg des Landes mitten in einer instabilen Welt ausmachten.
Den 1. August in Renens in der Waadt zu feiern, bedeute nicht, eine Postkarten-Schweiz zu feiern, betonte Parmelin in seiner Ansprache. Es bedeute, die Schweiz im Herzen eines lebendigen, volksnahen, multikulturellen und urbanen Landes zu feiern.
Bundesrat Albert Rösti äusserte sich zur Trockenheit in der Schweiz.
sda