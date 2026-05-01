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Sachbeschädigungen und Ausschreitungen 15'000 Menschen demonstrieren in Zürich am 1. Mai

SDA

1.5.2026 - 10:27

1. Mai 2026
1. Mai 2026. Teilnehmer demonstrieren am traditionellen 1.-Mai-Umzug. Einige kletterten aufs Dach einer Tramhaltestelle. 

Teilnehmer demonstrieren am traditionellen 1.-Mai-Umzug. Einige kletterten aufs Dach einer Tramhaltestelle. 

Bild: KEYSTONE

1. Mai 2026. In Zürich kam es zu diversen Sachbeschädigungen. Zum Beispiel wurde eine McDonald's-Filiale besprüht.

In Zürich kam es zu diversen Sachbeschädigungen. Zum Beispiel wurde eine McDonald's-Filiale besprüht.

Bild: KEYSTONE

1. Mai 2026. Demonstranten plakatieren Eine Fassade bei der 1. Mai Demonstration.

Demonstranten plakatieren Eine Fassade bei der 1. Mai Demonstration.

Bild: KEYSTONE

1. Mai 2026. Auch Fassaden wurden besprüht. 

Auch Fassaden wurden besprüht. 

Bild: KEYSTONE

1. Mai 2026. Teilnehmer des Linksautonomen Blocks demonstrieren beim Urania.

Teilnehmer des Linksautonomen Blocks demonstrieren beim Urania.

Bild: KEYSTONE

1. Mai 2026
1. Mai 2026. Teilnehmer demonstrieren am traditionellen 1.-Mai-Umzug. Einige kletterten aufs Dach einer Tramhaltestelle. 

Teilnehmer demonstrieren am traditionellen 1.-Mai-Umzug. Einige kletterten aufs Dach einer Tramhaltestelle. 

Bild: KEYSTONE

1. Mai 2026. In Zürich kam es zu diversen Sachbeschädigungen. Zum Beispiel wurde eine McDonald's-Filiale besprüht.

In Zürich kam es zu diversen Sachbeschädigungen. Zum Beispiel wurde eine McDonald's-Filiale besprüht.

Bild: KEYSTONE

1. Mai 2026. Demonstranten plakatieren Eine Fassade bei der 1. Mai Demonstration.

Demonstranten plakatieren Eine Fassade bei der 1. Mai Demonstration.

Bild: KEYSTONE

1. Mai 2026. Auch Fassaden wurden besprüht. 

Auch Fassaden wurden besprüht. 

Bild: KEYSTONE

1. Mai 2026. Teilnehmer des Linksautonomen Blocks demonstrieren beim Urania.

Teilnehmer des Linksautonomen Blocks demonstrieren beim Urania.

Bild: KEYSTONE

Rund 15’000 Menschen haben am 1. Mai in Zürich demonstriert. Die Kundgebung verlief grösstenteils friedlich, doch es kam auch zu Sachbeschädigungen und Auseinandersetzungen mit der Polizei.

,

Keystone-SDA, Samuel Walder

01.05.2026, 10:27

01.05.2026, 13:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Zürich demonstrierten am 1. Mai rund 15'000 Menschen; der Umzug verlief grösstenteils friedlich, die Innenstadt war jedoch lange blockiert.
  • Aus einem linksradikalen Block kam es zu Sachbeschädigungen, Pyro-Einsätzen und Angriffen auf die Polizei, die mit einem Wasserwerfer präsent war.
  • Inhaltlich standen Arbeitnehmerrechte im Fokus; Redner kritisierten unter anderem die SVP-Initiative und riefen zu Solidarität auf.
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In der Stadt Zürich haben tausende Demonstrierende am Tag der Arbeit demonstriert. Die Organisatoren zählten 15'000. Als die Abschlusskundgebung begann, waren noch viele Gruppen unterwegs.

Die grosse Kundgebung verlief weitgehend friedlich. Unterwegs kam es aber zu vereinzelten Sachbeschädigungen. Aus einer grossen Gruppierung von linksextremen Organisationen lösten sich Vermummte an der Bahnhofstrasse. Sie versprayten Wände und Schaufenster, zündeten Böller und Pyros.

Die Polizei sicherte die Route unter anderem mit einem Wasserwerfer. Aus dem «revolutionären Block» flogen Gegenstände in Richtung der Polizisten und die Menge skandierte Anti-Polizei-Parolen.

Tausende haben sich zum offiziellen 1.-Mai-Umzug in Zürich versammelt.
Tausende haben sich zum offiziellen 1.-Mai-Umzug in Zürich versammelt.
Keystone

Am Umzug waren viele Palästina-Fahnen, solche mit kommunistischen Motiven, Vertretungen von SP, diverse Gewerkschaften, aber auch kurdische und tamilische Gruppierungen zu sehen. Die Innenstadt blieb über längere Zeit blockiert, der Verkehr stand still.

Gegen SVP-Initiative

Der offizielle Umzug führte vom Helvetiaplatz durch die Innenstadt zum Sechseläutenplatz. An der Abschlusskundgebung hielten ein italienischer Gewerkschafter und die Zürcher Neo-Nationalrätin Michèle Dünki-Bättig (SP) die Reden.

«Ohne uns Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer läuft dieses Land nicht», sagte Dünki-Bättig. Ihre Rede richtete sich unter anderem gegen die Nachhaltigkeitsinitiative der SVP. Die Arbeitnehmenden sollen solidarisch sein und sich nicht spalten lassen, forderte sie.

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