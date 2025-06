40 Kilometer stehende Kolonne und Verkehrskollaps bei Salzburg +++ 20 Kilometer Stau am Gotthard-Nordportal

10.50 Uhr

Es geht noch viel ärger: In Salzburg stauen sich Autos auf über 40 Kilometern und bis über die deutsche Grenze

Der Reiseverkehr Richtung Süden ist am Pfingstsamstag im österreichischen Bundesland Salzburg völlig kollabiert. Vor der Tunnelbaustelle bei Golling auf der Tauernautobahn (A10) reichte der Rückstau laut ORF Radio Salzburg über diese Stadt und den Walserberg hinaus bis ins bayerische Neukirchen zurück. Das seien deutlich über 40 Kilometer, meldet der ORF, und bedeuteten eine Wartezeit von viereinhalb Stunden.

Auch auf der Ausweichroute über die Salzachtal-Bundesstrasse kam es zu massiven Behinderungen. Starkes Verkehrsaufkommen meldete der österreichische Verkehrsclub ÖAMTC auch aus Tirol und der Steiermark.

Der Stau erstreckt sich von der Tunnelbaustelle bei Grolling bis über die deutsche Grenze. Screenshot Google Traffic

Zu rollen begonnen hatte die Reisewelle schon Freitagnachmittag, als es laut ÖAMTC schon durchgehend Wartezeiten von über eineinhalb Stunden vor der Tunnelbaustelle gab. Das Stauaufkommen besserte sich auch in den Nachtstunden nur unwesentlich. Am Morgen musste dann der Hieflertunnel wegen eines defekten Fahrzeuges gesperrt werden, was die Lage weiter verschärfte.

Auf der Salzachtal-Bundesstrasse, die parallel zur A10 verläuft, ging ebenfalls schon am Freitagnachmittag nichts mehr, weshalb etliche Camper Supermarktparkplätze ansteuerten und dort eine kurze Nachtruhe einlegten, sagte ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler.