Die Schweiz vor einer Richtungsfrage – Das musst du zur umstrittenen 10-Millionen-Initiative wissen Die SVP will die Bevölkerung der Schweiz auf unter zehn Millionen Menschen begrenzen. Gegner warnen vor Abschottung und wirtschaftlichen Folgen. Was hinter der Initiative steckt – und warum sie das Land politisch bereits jetzt spaltet. 12.05.2026

Die Medien positionieren sich im Abstimmungskampf zur SVP-10-Millionen-Initiative wieder deutlich sichtbarer – mit Leitartikeln, Manifesten und publizistischer Unterstützung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zur 10-Millionen-Initiative der SVP beziehen Schweizer Medien zunehmend offen Position – von klarer Ablehnung bis deutlicher Unterstützung.

Kritiker warnen vor Folgen für Personenfreizügigkeit, Wirtschaft und einer stärkeren staatlichen Steuerung der Zuwanderung. Gleichzeitig nutzen einzelne Medien die Debatte aktiv zur politischen Mobilisierung.

Medienforscher sehen darin einen Trend: Meinung wird wieder stärker Teil von Markenbildung, Community-Pflege und Geschäftsmodell. Mehr anzeigen

In der Debatte um die 10-Millionen-Initiative der SVP schalten sich seit einigen Tagen die Medien ein – mal mit klarer Kritik, mal mit deutlicher Nähe zum Ja-Lager. Besonders auffällig: Zuletzt veröffentlichte der «Tages-Anzeiger» einen Leitartikel zur Vorlage.

Darin gibt Chefredaktorin Raphaela Birrer der SVP zunächst in einem Punkt recht. Die starke Zuwanderung habe Folgen: für den Wohnungsmarkt, für die Infrastruktur und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Seit Einführung der Personenfreizügigkeit 2002 sei die Bevölkerung der Schweiz um rund 1,7 Millionen Menschen gewachsen.

Die Lösung der SVP überzeugt Birrer aber nicht. Ein Bevölkerungsdeckel bei 10 Millionen Einwohnern klinge einfach, greife aus ihrer Sicht jedoch zu kurz. Die Initiative sei weniger eine Nachhaltigkeitsvorlage als eine Neuauflage bekannter SVP-Forderungen: eine härtere Asylpolitik und letztlich die Kündigung der Personenfreizügigkeit mit der EU.

Brisant ist der Leitartikel auch aus einem anderen Grund. Der «Tages-Anzeiger» war bei Abstimmungskommentaren in der Vergangenheit nicht immer konsequent aufgetreten. Chefredaktorin Birrer machte etwa bei der SRG-Initiative oder bei der 13. AHV-Rente von ihrem Veto-Recht Gebrauch und verlangte eine Pro-Kontra-Gegenüberstellung. Nun aber positioniert sich das Blatt sichtbar.

NZZ warnt vor Verteilkämpfen

Der «Tages-Anzeiger» steht damit nicht allein. Auch Bundeshauschef Fabian Schäfer der liberalen «Neuen Zürcher Zeitung» lehnt die Initiative ab. Gleichzeitig kritisiert er das Nein-Lager. Dessen Schlagwort von der «Chaos-Initiative» sei zu schrill und drohe, die eigentlichen Argumente gegen die Vorlage zu überdecken.

Schäfer sieht das Problem vor allem langfristig. Eine feste Bevölkerungsobergrenze in der Verfassung würde den Staat dauerhaft zwingen, Zuwanderung zu steuern. Die Folge wäre aus seiner Sicht ein «Monster der Administration»: Behörden müssten entscheiden, welche Branche und welche Region künftig wie viele ausländische Arbeitskräfte erhält.

Genau dort würden die grossen Konflikte beginnen. Wie viele Fachkräfte dürften Spitäler, Altersheime oder Industriebetriebe noch rekrutieren? Dass selbst SVP-Präsident Marcel Dettling bereits Ausnahmen für Landwirtschaft oder Tourismus ins Spiel brachte, zeigt für Schäfer, wie schwierig die Umsetzung der Initiative wäre.

Mitte Mai warb die «Wochenzeitung» auf der Frontseite vor der Initiative. blue News

Noch offensiver tritt die linke «Wochenzeitung» auf. Die WOZ veröffentlichte Anfang Mai ein «Manifest gegen die SVP-Schweiz» und ruft ausdrücklich zur Mobilisierung auf. Darin wird die Vorlage als «Zerstörungsinitiative» bezeichnet. Gewarnt wird vor Isolation, Einschränkungen bei der Personenfreizügigkeit und einer Rückkehr zu Zuständen ähnlich dem früheren Saisonnierstatut.

Prominente Unterstützung erhielt das Manifest laut WOZ ebenfalls: Unterzeichnet hätten unter anderem Fussballerin Lia Wälti, Schriftsteller Martin Suter und die Band Züri West.

Rechte Medien suchen nach Widerspruch

Auf der anderen Seite stehen Medien, die dem Ja-Lager deutlich näher sind. Die «Weltwoche» unter dem ehemaligen SVP-Nationalrat Roger Köppel publiziert regelmässig Beiträge, die Argumente der Gegner infrage stellen. Ähnlich positioniert sich der «Nebelspalter», der in mehreren Online-Beiträgen Widersprüche im Nein-Lager herausarbeitet und die Vorlage publizistisch stützt – und dabei Werbeclips des Ja-Lagers zeigt.

Besonders auffällig ist dabei Markus Somm. Der «Nebelspalter»-Chefredaktor argumentiert ausdrücklich nicht als SVP-Mann, sondern als FDP-Mitglied. Er kritisiert etwa, die Personenfreizügigkeit habe wirtschaftlich weniger gebracht, als oft behauptet werde. Auch die Wohnungskrise in Zürich erklärt er stärker mit Zuwanderung als mit zu wenig Bautätigkeit.

Der «Nebelspalter» berichtete mehrfach dezidiert positiv über die Initiative. blue News

Dass Medien in Abstimmungskämpfen wieder sichtbarer Haltung zeigen, überrascht Medienwissenschafter Vinzenz Wyss nicht. Gegenüber blue News sagt er, politische Kommentare seien «journalistische Deutungs- und Orientierungsangebote» – also mehr als blosse Privatmeinungen. Leitartikel hätten durchaus die Aufgabe, eine Haltung erkennbar zu machen.

Gleichzeitig sieht Wyss einen Wandel im Mediensystem. Viele klassische Zeitungen hätten sich von früheren Parteibindungen gelöst und verstünden sich heute stärker als Forum für ein politisch gemischtes Publikum. Klare Abstimmungsparolen seien deshalb seltener geworden.

Wyss warnt vor unscharfen Grenzen

Doch es gibt auch eine Gegenbewegung. Meinung werde wieder stärker zur Marke, zur Bindung einer Community – und teilweise zum Geschäftsmodell. Heikel wird es laut Wyss dort, wo die Grenze zwischen journalistischer Einordnung, politischer Kampagne und wirtschaftlichen Interessen verschwimmt.

Das zeigt sich besonders auf Plattformen wie Youtube oder Tiktok. Politische Influencer setzen dort oft auf Zuspitzung, Reichweite und Lagerdenken. Ausgewogenheit steht nicht immer im Zentrum, teils kursieren auch Falschinformationen, die das eigene politische Lager mobilisieren sollen. So kursierten jüngst etwa Behauptungen wie: Asylsuchende würden ein «Gratis-GA» erhalten, die Mehrheit aller Richter sei links oder die SVP-Initiative würde zu Deportation führen.

Wyss warnt deshalb vor unscharfen Grenzen: «Heikel wird dies, wenn die Grenze zwischen journalistischer Einordnung, politischer Kampagne und bezahlter Werbung für das Publikum unscharf wird.» Klassische Medien seien gut beraten, sich davon klar zu unterscheiden.

blue News veröffentlicht gemäss publizistischen Leitlinien keine Abstimmungskommentare und wahrt zur eigenen Integrität eine kritische Distanz zu Behörden und politischen Entscheidungsträgern

Eidgenössische Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)» Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert: Art. 73a Nachhaltige Bevölkerungsentwicklung 1 Die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz darf zehn Millionen Menschen vor dem Jahr 2050 nicht überschreiten. Ab 2050 kann der Bundesrat den Grenzwert jährlich durch Verordnung um den Geburtenüberschuss anpassen. Der Bund stellt sicher, dass der Grenzwert eingehalten wird. 2 Bund und Kantone treffen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Massnahmen für eine nachhaltige Bevölkerungsentwicklung, insbesondere zum Schutz der Umwelt und im Interesse der dauerhaften Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, der Leistungsfähigkeit der Infrastrukturen, der Gesundheitsversorgung und der schweizerischen Sozialversicherungen. 3 Die ständige Wohnbevölkerung umfasst alle schweizerischen Staatsangehörigen mit einem Hauptwohnsitz in der Schweiz sowie alle ausländischen Staatsangehörigen mit einem Aufenthaltstitel für mindestens zwölf Monate oder mit einer Aufenthaltsdauer in der Schweiz von mindestens zwölf Monaten. Art. 197 Ziff. 152 Übergangsbestimmungen zu Art. 73a 1 Überschreitet die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz vor dem Jahr 2050 neuneinhalb Millionen Menschen, so treffen der Bundesrat und die Bundesversammlung im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Massnahmen im Hinblick auf die Einhaltung des Grenzwertes gemäss Artikel 73a Absatz 1, insbesondere im Asylbereich und beim Familiennachzug. Der Bundesrat unterbreitet der Bundesversammlung einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Ab dem Zeitpunkt der Überschreitung erhalten vorläufig Aufgenommene keine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung, kein Schweizer Bürgerrecht und kein anderweitiges Bleiberecht. Vorbehalten sind die zwingenden Bestimmungen des Völkerrechts. Der Bundesrat strebt ausserdem im Hinblick auf die Einhaltung des Grenzwertes gemäss Artikel 73a Absatz 1 die Neuverhandlung bevölkerungswachstumstreibender internationaler Übereinkommen, seien sie rechtsverbindlich oder nicht, oder die Aushandlung von Ausnahme- oder Schutzklauseln an. Sehen Übereinkommen solche Klauseln vor, so ruft der Bundesrat sie an. 2 Überschreitet die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz den Grenzwert gemäss Artikel 73a Absatz 1, so treffen der Bundesrat und die Bundesversammlung alle ihnen zur Verfügung stehenden Massnahmen zur Einhaltung des Grenzwertes. Absatz 1 gilt entsprechend. Jedoch sind internationale Übereinkommen im Sinn von Absatz 1 auf den nächstmöglichen Termin zu kündigen, insbesondere der Globale Pakt vom 19. Dezember 2018 für eine sichere, geordnete und reguläre Migration (UNO-Migrationspakt), falls die Schweiz diesen unterzeichnet hat. Ist der Grenzwert gemäss Artikel 73a Absatz 1 nach Ablauf von zwei Jahren seit seiner erstmaligen Überschreitung noch nicht wieder eingehalten und konnten bis dahin keine Ausnahme- oder Schutzklauseln ausgehandelt oder angerufen werden, mit denen die Einhaltung des Grenzwertes gemäss Artikel 73a Absatz 1 erreicht wird, so ist auch das Abkommen vom 21. Juni 19993 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Personenfreizügigkeitsabkommen) auf den nächstmöglichen Termin zu kündigen. 3 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen in Form einer Verordnung innerhalb eines Jahres nach Annahme von Artikel 73a durch Volk und Stände. Die Verordnung gilt bis zum Inkrafttreten der von der Bundesversammlung erlassenen Ausführungsbestimmungen. Ich möchte es genauer wissen

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