VIDEO-2026-06-14-12-58-32 SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi gibt sich kämpferisch im Interview mit blue News. Es gehe nicht, dass die Romandie und die linken Städte der Schweiz vorschrieben, wie sie mit der Zuwanderung umzugehen habe, findet der Zuger. 14.06.2026

Die 10-Millionen-Initiative der SVP ist deutlich gescheitert. Einig sind sich die politischen Lager nur in einem Punkt: Die Debatte über Zuwanderung, Wohnraum und Infrastruktur ist damit nicht beendet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die SVP sieht trotz Niederlage ihre Kritik an der Zuwanderung bestätigt.

Mitte, FDP und Wirtschaftsverbände fordern konkrete Reformen statt neuer Grundsatzdebatten.

Linke Parteien und Gewerkschaften werten das Resultat als Bekenntnis zu Europa und einer offenen Schweiz. Mehr anzeigen

Obwohl die SVP-Initiative deutlich gescheitert ist, sind sich die Parteien und Verbände in einem Punkt erstaunlich einig: Die Debatte über Zuwanderung, Wohnraum und Infrastruktur ist damit nicht beendet. Unterschiedlich sind allerdings die Antworten darauf.

Die SVP sieht trotz Niederlage einen Auftrag

Für die SVP ist das Nein kein Freipass für die bisherige Politik. Die Partei argumentiert, ein grosser Teil der Bevölkerung habe mit der Abstimmung seinen Unmut über die Zuwanderung ausgedrückt.

Die Volkspartei fordert deshalb strengere Regeln bei Asyl und Migration. FDP und Mitte müssten nun Hand bieten für bürgerliche Lösungen gegen die aus ihrer Sicht unkontrollierte Zuwanderung.

Kurz gesagt: Die SVP hat die Abstimmung verloren, sieht ihre Problemanalyse aber bestätigt.

Mitte, FDP und Wirtschaft wollen das Wachstum besser steuern

In der politischen Mitte und bei den Wirtschaftsverbänden wird das Resultat als Warnsignal verstanden.

Grüne feiern mit Bürgerlichen – und stellen Forderungen Die Zuger Nationalrätin Manuela Weichelt (Grüne) feiert den Abstimmungssieg auf der Grossen Schanze mit dem bürgerlichen Nein-Komitee. Sie fordert als Konsequenz aus dem knappen Ergebnis unter anderem die Abschaffung der Pauschalbesteuerung. 14.06.2026

Mitte-Fraktionschefin Yvonne Bürgin spricht von einem Auftrag, das Bevölkerungswachstum besser zu steuern. Die Wirtschaft müsse stärker auf das Potenzial älterer Arbeitskräfte und bereits vorhandener Fachkräfte setzen. Ähnlich argumentieren Economiesuisse und der Arbeitgeberverband. Sie sehen im Resultat eine «gelbe Karte» der Bevölkerung und fordern Reformen bei Arbeitsmarkt, Rentenalter, Teilzeitarbeit und Fachkräftemangel.

Die FDP verlangt ebenfalls konkrete Reformen statt weiterer Symbolpolitik. Genannt werden unter anderem Massnahmen gegen den Fachkräftemangel und gegen illegale Migration. Die gemeinsame Botschaft dieses Lagers: Das Problem existiert – aber die Lösung liegt nicht in einem Bevölkerungsdeckel.

Linke Parteien sehen ein Ja zu Europa und zur Offenheit

SP, Grüne und Gewerkschaften interpretieren das Resultat grundlegend anders.

Für sie ist das Nein vor allem eine Absage an Abschottung und an die von der SVP geforderte Begrenzung der Zuwanderung. Die Bevölkerung habe sich bewusst für eine offene Schweiz und für den bilateralen Weg mit Europa entschieden.

Gleichzeitig betonen auch sie, dass Sorgen über Wohnraum, Kaufkraft und Integration ernst genommen werden müssten. Die Antworten sehen sie jedoch in mehr Wohnungsbau, besseren Arbeitsbedingungen, höheren Löhnen und Investitionen in Infrastruktur und Pflege.

Mike Egger (SVP/SG): «Gegner haben mit Unwahrheiten Angst verbreitet» SVP-Nationalrat Mike Egger (SG) bezichtigt im Interview mit blue News die Gegner der 10-Millionen-Initiative, im Abstimmungskampf Unwahrheiten verbreitet zu haben. Die Probleme der Zuwanderung blieben bestehen, so der SVP-Exponent. 14.06.2026

Bilaterale als Gewinner?

Fast alle Initiativgegner – von den Grünliberalen über die Mitte bis zu Economiesuisse und Scienceindustries – verweisen auf einen gemeinsamen Punkt.

Das Nein wird als Bekenntnis zu den bilateralen Verträgen mit der Europäischen Union gewertet. Viele Beobachter sehen darin ein wichtiges Signal für die kommenden Debatten rund um die Bilateralen III.