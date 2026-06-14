  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

SVP sieht sich bestätigt So wollen die Parteien nach dem Nein zur SVP-Initiative reagieren

Sven Ziegler

14.6.2026

VIDEO-2026-06-14-12-58-32

VIDEO-2026-06-14-12-58-32

SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi gibt sich kämpferisch im Interview mit blue News. Es gehe nicht, dass die Romandie und die linken Städte der Schweiz vorschrieben, wie sie mit der Zuwanderung umzugehen habe, findet der Zuger.

14.06.2026

Die 10-Millionen-Initiative der SVP ist deutlich gescheitert. Einig sind sich die politischen Lager nur in einem Punkt: Die Debatte über Zuwanderung, Wohnraum und Infrastruktur ist damit nicht beendet. 

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

14.06.2026, 17:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die SVP sieht trotz Niederlage ihre Kritik an der Zuwanderung bestätigt.
  • Mitte, FDP und Wirtschaftsverbände fordern konkrete Reformen statt neuer Grundsatzdebatten.
  • Linke Parteien und Gewerkschaften werten das Resultat als Bekenntnis zu Europa und einer offenen Schweiz.
Mehr anzeigen

Obwohl die SVP-Initiative deutlich gescheitert ist, sind sich die Parteien und Verbände in einem Punkt erstaunlich einig: Die Debatte über Zuwanderung, Wohnraum und Infrastruktur ist damit nicht beendet. Unterschiedlich sind allerdings die Antworten darauf.

Die SVP sieht trotz Niederlage einen Auftrag

Für die SVP ist das Nein kein Freipass für die bisherige Politik. Die Partei argumentiert, ein grosser Teil der Bevölkerung habe mit der Abstimmung seinen Unmut über die Zuwanderung ausgedrückt.

Die Volkspartei fordert deshalb strengere Regeln bei Asyl und Migration. FDP und Mitte müssten nun Hand bieten für bürgerliche Lösungen gegen die aus ihrer Sicht unkontrollierte Zuwanderung.

Kurz gesagt: Die SVP hat die Abstimmung verloren, sieht ihre Problemanalyse aber bestätigt.

Mitte, FDP und Wirtschaft wollen das Wachstum besser steuern

In der politischen Mitte und bei den Wirtschaftsverbänden wird das Resultat als Warnsignal verstanden.

Grüne feiern mit Bürgerlichen – und stellen Forderungen

Grüne feiern mit Bürgerlichen – und stellen Forderungen

Die Zuger Nationalrätin Manuela Weichelt (Grüne) feiert den Abstimmungssieg auf der Grossen Schanze mit dem bürgerlichen Nein-Komitee. Sie fordert als Konsequenz aus dem knappen Ergebnis unter anderem die Abschaffung der Pauschalbesteuerung.

14.06.2026

Mitte-Fraktionschefin Yvonne Bürgin spricht von einem Auftrag, das Bevölkerungswachstum besser zu steuern. Die Wirtschaft müsse stärker auf das Potenzial älterer Arbeitskräfte und bereits vorhandener Fachkräfte setzen. Ähnlich argumentieren Economiesuisse und der Arbeitgeberverband. Sie sehen im Resultat eine «gelbe Karte» der Bevölkerung und fordern Reformen bei Arbeitsmarkt, Rentenalter, Teilzeitarbeit und Fachkräftemangel.

Die FDP verlangt ebenfalls konkrete Reformen statt weiterer Symbolpolitik. Genannt werden unter anderem Massnahmen gegen den Fachkräftemangel und gegen illegale Migration. Die gemeinsame Botschaft dieses Lagers: Das Problem existiert – aber die Lösung liegt nicht in einem Bevölkerungsdeckel.

Linke Parteien sehen ein Ja zu Europa und zur Offenheit

SP, Grüne und Gewerkschaften interpretieren das Resultat grundlegend anders.

Für sie ist das Nein vor allem eine Absage an Abschottung und an die von der SVP geforderte Begrenzung der Zuwanderung. Die Bevölkerung habe sich bewusst für eine offene Schweiz und für den bilateralen Weg mit Europa entschieden.

Gleichzeitig betonen auch sie, dass Sorgen über Wohnraum, Kaufkraft und Integration ernst genommen werden müssten. Die Antworten sehen sie jedoch in mehr Wohnungsbau, besseren Arbeitsbedingungen, höheren Löhnen und Investitionen in Infrastruktur und Pflege.

Mike Egger (SVP/SG): «Gegner haben mit Unwahrheiten Angst verbreitet»

Mike Egger (SVP/SG): «Gegner haben mit Unwahrheiten Angst verbreitet»

SVP-Nationalrat Mike Egger (SG) bezichtigt im Interview mit blue News die Gegner der 10-Millionen-Initiative, im Abstimmungskampf Unwahrheiten verbreitet zu haben. Die Probleme der Zuwanderung blieben bestehen, so der SVP-Exponent.

14.06.2026

Bilaterale als Gewinner?

Fast alle Initiativgegner – von den Grünliberalen über die Mitte bis zu Economiesuisse und Scienceindustries – verweisen auf einen gemeinsamen Punkt.

Das Nein wird als Bekenntnis zu den bilateralen Verträgen mit der Europäischen Union gewertet. Viele Beobachter sehen darin ein wichtiges Signal für die kommenden Debatten rund um die Bilateralen III. 

Mehr aus der Schweiz

Nein zur 10-Millionen-Schweiz. Jetzt rechnet Mitte-Bürgin mit der SVP ab und sagt, was folgen muss

Nein zur 10-Millionen-SchweizJetzt rechnet Mitte-Bürgin mit der SVP ab und sagt, was folgen muss

Volk will härtere Gangart. Die Schweiz verschärft den Zivildienst – das musst du wissen

Volk will härtere GangartDie Schweiz verschärft den Zivildienst – das musst du wissen

Rega im Einsatz. Schwere Unfälle bei Velo-Rundfahrt in der Ostschweiz

Rega im EinsatzSchwere Unfälle bei Velo-Rundfahrt in der Ostschweiz

Meistgelesen

So hat deine Gemeinde abgestimmt
Jetzt rechnet Mitte-Bürgin mit der SVP ab und sagt, was folgen muss
Drei Faktoren entscheiden die Abstimmung – einer wird für die SVP zum Bumerang
«Ich hoffe, dass mein Sohn und ich wieder zueinanderfinden»
Wohn-Initiativen scheitern in Zürich +++ Überraschendes Ja zu SVP-Initiative