Markus Dieth, Präsident Konferenz der Kantonsregierungen, Bundesrat Beat Jans, und Pierre-Yves Maillard, Präsident Schweizerischer Gewerkschaftsbund (v.l.n.r.) sprachen am Montag über die Nachhaltigkeitsinitative der SVP Keystone

Die Schweiz stimmt am 14. Juni über die Nachhaltigkeitsinitiative der SVP ab. Bundesrat, Kantone, Wirtschaft warnen nun vor gravierenden Folgen für Arbeitsmarkt, Sicherheit und die Beziehungen zur EU.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» will die Bevölkerung auf maximal 10 Millionen begrenzen.

Die SVP begründet die Initiative mit Problemen durch Bevölkerungswachstum wie steigenden Mieten, Wohnungsnot, Staus und Kriminalität.

Bundesrat, Parlament, Kantone sowie Wirtschafts- und Arbeitnehmervertreter lehnen die Initiative ab und warnen vor Fachkräftemangel, wirtschaftlichen Schäden und einem Bruch mit wichtigen EU-Abkommen. Mehr anzeigen

Was will die Initiative?

Die Nachhaltigkeitsinitiative («Keine 10-Millionen-Schweiz») möchte die Wohnbevölkerung der Schweiz auf 10 Millionen Menschen begrenzen. Wird diese Grenze überschritten oder droht sie überschritten zu werden, verlangt die Initiative Einschränkungen etwa im Asylbereich und beim Familiennachzug. Auch müsste der Bundesrat internationale Verträge wie das Freizügigkeitsabkommen mit der EU kündigen.

Wann kommt es zur Abstimmung?

Die Schweizer Stimmbevölkerung wird am 14. Juni über die Vorlage abstimmen.

Was sind die Argumente der SVP?

Die SVP argumentiert, dass die Regierung die 2014 vom Volk angenommene Masseneinwanderungsinitiative nicht umsetze – deshalb sei eine neue Initiative nötig. Laut der SVP ist das Bevölkerungswachstum schuld an unter anderem steigenden Mieten und Wohnungsnot, Stau oder Kriminalität. Laut der SVP könnte die Initiative all diese Probleme auf einmal lösen.

Was sagt der Bundesrat?

Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab.

«Die Initiative ist extrem und schadet der Schweiz», sagte Bundesrat Beat Jans am Montag vor den Medien. In einer Zeit von Unsicherheit und Umbrüchen sei die Schweiz auf stabile Partnerschaften angewiesen – besonders mit der EU. «Wir dürfen die Brücken nach Europa nicht abbrechen», so Jans. Genau das wolle die Initiative und sorge damit für zusätzliche Unsicherheit.

Zudem würde sie den Personalmangel verschärfen, etwa in der Bau-, Bahn- oder Pflegebranche. «Mit der Initiative könnten Sie im Spital lange läuten, bis jemand kommt», sagte Jans. Die Schweiz brauche Fachkräfte aus Europa – «die Ärztin aus Deutschland, die Pflegerin aus Frankreich, den Tunnelbauer aus Spanien und die Servicemitarbeiterin aus Polen».

Die Initiative stehe zudem im Widerspruch zu den bilateralen Verträgen mit der EU. Würde das Freizügigkeitsabkommen gekündigt, fielen auch die übrigen Abkommen weg. So verlöre etwa die Polizei den Zugriff auf wichtige Sicherheitsdatenbanken. «Die Polizei müsste im Blindflug nach Kriminellen fahnden», so Jans. Auch im Asylbereich hätte dies Folgen: Die Schweiz müsste mit mehr Gesuchen rechnen, weil Asylsuchende nicht mehr an andere europäische Staaten überstellt werden könnten.

Die Versprechen der SVP nennt Jans «leer». «Mit der Initiative wird keine Wohnung billiger, kein Zug weniger voll und kein Stau kürzer.» Statt Probleme zu lösen, schaffe sie neue und gefährde Wohlstand, Sicherheit und Stabilität der Schweiz.

Das sagt Bundesrat Beat Jans zur 10-Millionen-Initiative der SVP Die Schweiz stimmt am 14. Juni über die Nachhaltigkeitsinitiative der SVP ab. Bundesrat, Kantone, Wirtschaft warnen nun vor gravierenden Folgen für Arbeitsmarkt, Sicherheit und die Beziehungen zur EU. 16.03.2026

Was sagen die Kantone?

Mit Bundesrat Beat Jans trat am Montag auch Markus Dieth, Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen, vor die Medien. «Die Kantonsregierungen lehnen die Initiative ab», sagte er. Eine Bevölkerungsobergrenze widerspreche dem föderalen Grundgedanken, weil die Zuwanderung zentral aus Bundesbern gesteuert würde. Das führe zudem zu «mehr Bürokratie, mehr Personal in der Verwaltung und letztlich auch zu höheren Kosten». Auch Dieth meint: «Die Initiative schafft mehr Probleme, als sie löst. Sie bringt keine nachhaltigen Lösungen.»

Was sagt die Wirtschaft?

«Die Schweiz, das sind die KMU», sagte Ständerat und Präsident Schweizerischer Gewerbeverband, Fabio Regazzi. Gerade diese Unternehmen seien dringend auf Fachkräfte angewiesen. «Ohne Zuwanderung fehlen unserem Arbeitsmarkt 20'000 bis 30'000 Arbeitskräfte», so Regazzi. Er spricht deshalb von einer «Chaos-Initiative», die die Schweizer Wirtschaft gefährde.

Auch Gewerkschaftspräsident Pierre-Yves Maillard warnt vor den Folgen. Mit der Initiative riskiere die Schweiz eine Rezession, weil fehlende Fachkräfte die Wirtschaftsleistung bremsen würden. Wirtschaftliche Einbussen könnten zudem steigende Krankenkassenprämien zur Folge haben.

Der Präsident des Schweizerischen Arbeitgeberverbands Severin Moser warnte ebenfalls vor den Konsequenzen. Er rechnet mit einer höherer Mehrwertsteuer und zusätzlichen Lohnabzügen.

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