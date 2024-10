1000 Personen sitzen auf dem Jungfraujoch fest

Im ersten Halbjahr 2024 kamen 460'500 Besucher auf das Jungfraujoch. (Archivbild) sda

So haben sich die Besucher des Jungfraujochs ihren Ausflug wohl nicht vorgestellt. Mit hunderten anderen stranden sie auf dem Berg während mehreren Stunden.

Samuel Walder Samuel Walder

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine technische Störung legte am Donnerstag die Jungfraubahn lahm und führte zu langen Wartezeiten für rund 1000 Touristen.

Ursache der Störung waren gelöste Steine im Tunnel, die Sicherheitskontrollen und den Rücktransport der Züge zum Eigergletscher notwendig machten.

Die Jungfraubahn versorgte die Wartenden mit Wasser, Tee und Kaffee und bietet Betroffenen eine Rückerstattung oder eine neue Fahrt am nächsten Tag an. Mehr anzeigen

Der Ausflug aufs Jungfraujoch ist für viele Touristen ein Muss. Doch am Donnerstag führte eine technische Störung zu stundenlangem Warten für die Besucherinnen und Besucher, wie der «Blick» schreibt. Heidi Geser (80) und ihr Mann aus Luzern gehörten zu den Betroffenen: «Die Billette haben wir von einer Freundin zu Weihnachten geschenkt bekommen», erzählt Geser gegenüber Blick. Nach dem Mittagessen und einem Spaziergang wollten sie die Bahn nehmen – doch um 13 Uhr stand alles still. «Nichts geht mehr», sagt Geser.

Während sie mit Hunderten anderen auf dem Boden sitzend wartete, fehlte es an Informationen. «Sie verteilen Schoggi und entschuldigen sich», berichtet Geser. Sitzgelegenheiten gebe es nur im Restaurant, und ein netter Tourist bot ihrem Mann seinen Platz auf der Treppe an. Geser beschreibt die Stimmung: «Rundherum sind alle am Fluchen.» Dennoch versucht sie, optimistisch zu bleiben: «Immerhin ist das Wetter gut. Stahlblauer Himmel und eine herrliche Sicht.»

Auf Anfrage von Blick erklärte Kathrin Nägeli, Leiterin Corporate Communications der Jungfraubahn, dass die Ursache gelöste Steine im Tunnel der Jungfraubahn seien, was eine technische Störung verursacht habe. «Die Züge konnten zum Eigergletscher zurückkehren», sagt Nägeli. Sicherheitskontrollen seien vor Ort durchgeführt worden, um die Strecke freizugeben.

Bis zum Betriebsschluss sollen alle 1000 Personen sicher ins Tal gebracht werden, versichert Nägeli. Ab 14 Uhr wurde den Gästen kostenlos Wasser, Tee und Kaffee angeboten, und die Restaurants blieben geöffnet. Für Touristen, die ihre Fahrt aufgrund der Störung nicht antreten konnten, bietet die Jungfraubahn eine Rückerstattung oder die Möglichkeit, die Reise am Freitag nachzuholen – dann soll die Bahn wieder regulär fahren.