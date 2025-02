In diesem Gebäude in Emmenbrücke werden 102 Mieter*innen auf die Strasse gestellt. Google Maps

Eine geplante Sanierung zwingt über 100 Mieter in Emmenbrücke LU zum Auszug. Wer zurückkehren will, muss mit erheblich höheren Mietkosten rechnen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Emmenbrücke LU müssen 102 Mieter wegen einer umfassenden Sanierung ihre Wohnungen verlassen, da während der Bauarbeiten kein Verbleib möglich ist.

Nach der Modernisierung erhalten die bisherigen Mieter Vorrang, müssen aber mit Mieterhöhungen von 300 bis 600 Franken rechnen.

Die Sanierung beginnt 2027, dauert insgesamt zwei Jahre und kostet rund 28 Millionen Franken. Mehr anzeigen

Eine grosse Sanierung in Emmenbrücke LU zwingt 102 Mieterinnen und Mieter dazu, ihre Wohnungen zu verlassen. Das berichtet «Zentralplus». Die Pensionskasse Stadt Luzern, Eigentümerin der vier betroffenen Wohnhäuser, hat angekündigt, dass die Gebäude an der Adligenstrasse umfassend erneuert werden – und ein Verbleib während der Bauarbeiten nicht möglich ist.

Die Wohnhäuser sind 45 Jahre alt und entsprechen nicht mehr heutigen baulichen und energetischen Standards. Besonders die Isolation, Heizungs- und Energieversorgung, sowie Küchen, Bäder und Böden müssen modernisiert werden. Zudem sind umfangreiche Erdbebensicherungen nötig, bei denen Böden und Wände aufgebrochen und Stahlplatten eingebaut werden müssen.

Da die Bauarbeiten eine hohe Schmutz- und Lärmbelastung mit sich bringen, hat die Pensionskasse entschieden, alle Mietverträge zwei bis drei Jahre vor Baubeginn zu kündigen.

Übergangslösungen für Mieter – aber mit höherem Mietzins

Um die Betroffenen zu unterstützen, bietet die Pensionskasse befristete Mietverträge bis zum Baubeginn an. Zudem gibt es ein Beratungsbüro vor Ort, das bei der Wohnungssuche helfen soll. Für den erzwungenen Umzug erhalten die Mieter eine Entschädigung von 400 bis 600 Franken.

Nach Abschluss der Sanierung haben die bisherigen Mieter Vorrang beim Wiedereinzug – allerdings mit einem Haken: Die Mieten steigen um 300 bis 600 Franken pro Monat, da die Bewohner einen gesetzlichen Beitrag an die Sanierungskosten leisten müssen.

Mieten steigen drastisch – nicht alle können bleiben

Aktuell liegen die Mieten in den betroffenen Häusern zwischen 700 und 1400 Franken für 2- bis 4,5-Zimmer-Wohnungen. Damit bedeutet die geplante Erhöhung für viele Bewohner einen signifikanten Kostenanstieg.

«Es kann sein, dass der Mietzins für einige Mieter an oder über die Obergrenze hinaussteigt», räumt Geschäftsführerin Yolanda Wespi Tizianel ein. Sie regt an, dass sich Betroffene überlegen sollten, ob sie wirklich so viel Wohnraum benötigen.

Die Sanierung erfolgt in zwei Etappen, beginnend im März 2027, die zweite Phase startet ein Jahr später. Die Bauzeit beträgt jeweils zehn Monate. Die gesamten Investitionskosten belaufen sich auf rund 28 Millionen Franken.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.