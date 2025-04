Hubschrauberabsturz in New York: Sechs Menschen sterben

New York, 11.04.2025: Sechs Tote bei Hubschrauberabsturz Ein Hubschrauber stürzt in den Hudson in New York, drei Kinder und drei Erwachsene sterben Bei den Toten handelt es sich um den Piloten und eine Familie aus Spanien Absturzursache unbekannt Es wird spekuliert, dass der Helikopter in der Luft auseinandergebrochen sein könnte Die Ermittlungen zur Unglücksursache laufen Immer wieder Unfälle Trotzdem gehört ein Rundflug über New York jedes Jahr für Tausende Touristen zum Pflichtprogramm

11.04.2025