Kaum einer weiss, was heute für ein Schweizer Feiertag ist

Die wahre Geburtsstunde der modernen Schweiz schlug nicht am 1. August, sondern am 12. September 1848 mit der ersten Bundesverfassung, die aus einem lockeren Bündnis einen Bundesstaat machte.

Der 12. September ist in der Schweiz kein offizieller Feiertag, manche feiern ihn aber trotzdem. Auch politisch gibt es Forderungen, dass der Tag offiziell gefeiert wird.

blue News erklärt, was es mit dem 12. September auf sich hat.

Was feiert die Schweiz am 12. September?

Die Schweiz wurde nicht am 1. August gegründet – auch wenn das viele denken. Der Bundesbrief von 1291, auf den sich der Bundesfeiertag bezieht, ist zwar ein historisch bedeutendes Dokument, aber er markiert keinen klaren Gründungsakt.

Sicher belegt ist dagegen der 12. September 1848: An diesem Tag nahm die Tagsatzung, der Vorläufer des Parlaments, die erste Bundesverfassung an.

Mit diesem Schritt wurde die Schweiz vom losen Staatenbund zum Bundesstaat – und damit zur ersten stabilen Demokratie Europas. Damals entstanden Institutionen, die bis heute bestehen: der Bundesrat, National- und Ständerat, die Gewaltentrennung, die föderale Aufgabenverteilung sowie freie Wahlen und Grundrechte.

Wie frei war damals die Schweiz?

Die Verfassung von 1848 war vergleichsweise modern – aber nicht für alle. Frauen hatten kein Stimmrecht, und Juden wurde die freie Niederlassung verweigert. Artikel 41 erlaubte nur «Bürgern christlicher Konfession», sich unbeschränkt in der Schweiz niederzulassen. Erst 1866 fiel diese Diskriminierung – unter Druck aus dem Ausland.

Auch politisch gab es keinen Konsens. Mehrere Kantone, darunter Uri, Schwyz und Wallis, lehnten die Verfassung in der Volksabstimmung ab.

Wie hat sich die Verfassung seither geändert?

Die Bundesverfassung wurde zweimal totalrevidiert, 1874 und 1999. Juristisch spricht man von einer «Nachführung». So bleibt die Kontinuität gewahrt, und ältere Gerichtsurteile zu Grundrechten behalten Gewicht.

Die heutige Fassung ist viel umfangreicher: von 114 Artikeln 1848 zu 197 heute. Neue Instrumente wie die Volksinitiative kamen dazu, ebenso Kompetenzen, die vom Kanton an den Bund übergingen – etwa Zoll, Münzrecht oder das Militär. Trotzdem sind Grundpfeiler gleich geblieben: Artikel 3 garantiert weiterhin die Souveränität der Kantone, soweit die Verfassung nichts anderes vorsieht.

Geblieben ist auch die feierliche Präambel: Seit 1848 beginnt sie mit denselben Worten – «Im Namen Gottes des Allmächtigen».

Wieso ist es kein offizieller Feiertag?

Im Parlament gab es immer wieder Vorstösse, den 12. September aufzuwerten – als Gedenktag oder gar als zweiten Nationalfeiertag. Doch der Bundesrat winkte stets ab, und die Chancen blieben gering.

Der 1. August dagegen setzte sich früh durch. 1891 wurde er erstmals gefeiert, weil Bern sein 700-Jahr-Jubiläum mit einer nationalen 600-Jahr-Feier verband. Ab 1899 folgten jährliche Feiern, und 1993 machte das Volk mit der «1.-August-Initiative» den Tag endgültig zum arbeitsfreien Feiertag.

Seither ist er fest im Kalender – und im Brauchtum. «Pro Patria» sammelte ab 1910 mit Postkarten und Abzeichen Geld für soziale Zwecke, seit 1993 lockt der 1.-August-Brunch Zehntausende auf Bauernhöfe. So verwundert es nicht, dass der 12. September im Schatten des grossen Sommerfeiertags bleibt.

